Miguel ‘Piojo’ Herrera e Iván Alonso, Directivo de Cruz Azul, se Encaran en los Vestidores

Al parecer, las emociones en el estadio Ciudad de los Deportes no concluyeron al finalizar el encuentro entre Cruz Azul y Tijuana, ya que tras el silbatazo, el directivo cementero Iván Alonso se enfrentó en el área de los vestidores a Miguel Piojo Herrera, técnico de los Xolos.

El director deportivo de Cruz Azul encaró al entrenador mexicano, luego de que este saliera de la conferencia de prensa al finalizar el encuentro, cuyo marcador fue de 1-0 a favor de los locales.

Alonso reclamó a Herrera por algunas declaraciones en las que cuestionó su ‘honorabilidad’ por su pasado en el Pachuca, así como que la directiva cruzazulina hubiera decidido darle la oportunidad al exfutbolista uruguayo como director deportivo en lugar de a un mexicano.

Por su parte, el Piojo le pidió que se tranquilizara y que no le faltara al respeto; sin embargo, la discusión subió de nivel a tal grado que Alonso dijo al extécnico de la Selección Mexicana que no hablara de él por que no lo conocía, mientras ambos manoteaban acaloradamente.

De acuerdo con información de Alan Lara, de TUDN, el directivo de La Máquina llamó "enano de mierda" al estratega de los Xolos.

Tras el altercado y reclamos de ambas partes, los dos fueron separados por sus cuerpos técnicos.

Al finalizar el episodio, Iván Alonso declaró que no dejará que se le falte al respeto a él, al técnico argentino Martín Anselmi, ni a nadie del club cementero.

