¿Va Gratis Monterrey vs Cruz Azul Hoy? Cómo Ver Transmisión de la Ida de Octavos Concachampions

Inician las acciones de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf y este martes se disputará un partido electrizante, pues se enfrentan Monterrey vs Cruz Azul. Por ello, si no sabes qué canal pasa el partido de ida de la Concachampions 2026 en vivo, acá te decimos si va gratis por TV u online y dónde verlo.

Diferentes equipos mexicanos disputarán los Octavos de la Concacaf Champions Cup 2026 y en una nota previa ya te contamos qué clubes clasificaron, las llaves y cuándo juega cada conjunto de la Liga MX para que no te pierdas ninguno de los encuentros.

¿A qué hora juega Monterrey vs Cruz Azul?

El partido de ida de los Octavos de Final de la Concahampions 2026 entre Rayados y Cruz Azul se jugará este martes 10 de marzo a las 7 de la noche, horario del centro de México, y se disputará en la cancha del Estadio BBVA, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Monterrey logró acceder a esta instancia de la Concacaf Champions Cup 2026 luego superar al Club Xelajú con marcador global de 3-1 en la primera fase de la competencia.

Por su parte, La Máquina se metió a los Octavos de Final de la Copa de Campeones luego de ganar por goleada al Vancouver FC y mantiene su búsqueda del bicampeonato en el torneo de clubes más importante de la zona, luego de que se coronara en 2025 tras superar al Vancouver Whitecaps en la Final.

¿Partido de Rayados vs Cruz Azul va gratis por TV?

El encuentro de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 no tendrá transmisión en vivo gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por televisión de paga.

Sin embargo, TUDN sí pasará el partido de Monterrey vs Cruz Azul hoy en vivo en la Concacaf Champions Cup 2026, aunque solamente estará disponible para algunos espectadores.

¿Dónde ver el Monterrey vs Cruz Azul 2026?

El partido de ida de la Copa de Campeones la podrán ver aquellos aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA contará con transmisión en vivo, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

En caso de que te encuentres en México, no tienes nada de qué preocuparte, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del partido de Rayados vs Cruz Azul en vivo, para que consultes el marcador en directo y el resumen del juego de ida cuando gustes.

