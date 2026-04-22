¡Hay Nuevo Líder en Premier League 2026! Así Quedan Manchester City y Arsenal tras Partidos Hoy

La Premier League tiene un nuevo líder, al menos por ahora. En una tarde que exigió más sudor que brillo en el Etihad Stadium, el Manchester City logró una victoria vital de 0-1 sobre un aguerrido Burnley. El triunfo no solo representa tres puntos más en la contabilidad del equipo de Pep Guardiola, sino que marca un punto de inflexión en la temporada: el City ha alcanzado la cima de la clasificación, desplazando al Arsenal en una carrera por el título que no da tregua.

El libreto del partido fue el esperado, con un Manchester City monopolizando la posesión y un Burnley replegado, apostando a la resistencia física. Sin embargo, cuando los nervios empezaban a asomarse en la grada, apareció el de siempre. Al minuto 5, Erling Haaland encontró el espacio justo dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes.

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Este gol fue suficiente para romper el candado impuesto por los dirigidos por Scott Parker. Haaland volvió a demostrar que no necesita tocar el balón decenas de veces para ser el jugador más influyente del equipo, pues le basta una oportunidad clara para cambiar el destino de un partido y, posiblemente, de una liga entera.

Manchester City en la cima de la Premier

Con este resultado, el Manchester City alcanza las 70 unidades, igualando exactamente la línea del Arsenal. No obstante, el criterio de desempate favorece a los "Citizens". En ese sentido, la diferencia de goles del City y del Arsenal son idénticas (+37), sin embargo el siguiente criterio les otorga el liderato oficial de la Premier League a falta de pocas jornadas para el final.

La presión se traslada ahora al norte de Londres. El equipo de Mikel Arteta, que había liderado gran parte del campeonato, se ve obligado a no fallar en sus próximos compromisos si quiere recuperar la posición de privilegio. Mientras tanto, el City de Guardiola parece haber encontrado ese estado de forma imbatible que suele mostrar en el último tercio de la temporada y que hoy lo tiene, una vez más, mirando a todos desde lo más alto.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Premier League?

Existe la posibilidad de que Arsenal y Manchester City terminen empatados en puntos al finalizar la temporada. Si ambos equipos ganan todos sus partidos restantes, sumarían la misma cantidad de puntos, por lo que el título de la Premier League tendría que definirse mediante los criterios de desempate, los cuales son:

Diferencia de goles: Se resta el total de goles recibidos al total de goles anotados. El equipo con el valor más alto toma la ventaja.

Se resta el total de goles recibidos al total de goles anotados. El equipo con el valor más alto toma la ventaja. Goles a favor: Si la diferencia de goles es idéntica, el equipo que haya marcado más goles en total durante toda la temporada queda por encima.

Si la diferencia de goles es idéntica, el equipo que haya marcado más goles en total durante toda la temporada queda por encima. Resultados entre sí: Si después de los dos criterios anteriores el empate persiste, se analizan los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados. Se toma en cuenta el total de puntos obtenidos en sus duelos cara a cara durante el torneo.

Si después de los dos criterios anteriores el empate persiste, se analizan los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados. Se toma en cuenta el total de puntos obtenidos en sus duelos cara a cara durante el torneo. Goles de visitante en enfrentamientos directos: Si en el "cara a cara" también hay igualdad, se premia al equipo que haya anotado más goles como visitante en los partidos jugados exclusivamente entre ellos.

Si en el "cara a cara" también hay igualdad, se premia al equipo que haya anotado más goles como visitante en los partidos jugados exclusivamente entre ellos. Partido de desempate (Play-off): Solo en el caso extremo de que todos los criterios anteriores sean iguales y el puesto en cuestión sirva para definir al campeón, un descenso o la clasificación a competiciones europeas, se jugaría un partido único en una sede neutral.

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DB