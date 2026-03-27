¿El América vs Tigres Pasa por un Canal En Vivo Gratis? Horario Para Ver Partido Amistoso 2026

Nos encontramos en plena Fecha FIFA, pero así se detienen los juegos del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Tigres ni dónde ver el partido amistoso 2026 llamado Golden Clash, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del partido en vivo gratis por TV.

Este mismo sábado 28 de marzo también se juega el México vs Portugal, por eso en una nota ya te dijimos dónde ver el partido amistoso gratis y si tienes boleto para asistir, te dejamos todo el transporte que habrá disponible para llegar al Estadio Banorte, ya que el estacionamiento no estará abierto al público para este juego de preparación para el Mundial 2026.

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¿A qué hora juega el América vs Tigres hoy su partido amistoso 2026?

Los dos juegos del América contra Tigres ya tienen horario definido. Por un lado, el partido femenil se juega a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 28 de marzo y el varonil dará inicio en punto de 17:00 horas. Ambos encuentros se van a realizar en el Donald W. Reynolds Razorback Stadium, en Arkansas, Estados Unidos.

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Para este juego amistoso, las Águilas no van a poder contar con Israel Reyes, quien está convocado con la Selección Mexicana. Luis Ángel Malagón tampoco estará disponible por lesión.

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¿El partido América vs Tigres se puede ver por un canal en vivo gratis?

Lamentablemente ningún canal de TV va a pasar la transmisión del América vs Tigres en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro varonil y femenil es vía online por una app de streaming de pago.

Aunque no hay dónde ver el juego, los aficionados pueden seguir el minuto a minuto online gratis en las redes sociales oficiales de cada equipo.

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Ahora que ya sabes todos los detalles para ver el partido del América vs Tigres en vivo este sábado 28 de marzo 2026, te recordamos de nuevo que tanto el equipo varonil como el femenil darán espectáculo en la ciudad de Arkansas, en Estados Unidos.

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