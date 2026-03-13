¿Chivas vs Santos Se Puede Ver por un Canal Gratis? Horario de Transmisión Partido de Liga MX

Nos encontramos a mitad de la temporada del futbol mexicano y hay actividad este fin de semana, por ello si aún no sabes a qué hora juega Chivas vs Santos ni dónde ver el partido, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del partido en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

El Guadalajara recibe a Santos Laguna luego de haber sacado un buen resultado en el Clásico Tapatío. El encuentro tuvo de todo, lamentablemente se vio manchado por una pelea entre aficionados en los alrededores del Estadio Jalisco una vez terminado el compromiso.

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¿A qué hora juega Chivas vs Santos hoy por la Jornada 11 de la Liga MX 2026?

El juego del Guadalajara contra Santos ya tiene horario definido. El partido se juega a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 14 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

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Luego de las dos derrotas sufridas frente a Cruz Azul y Toluca, el Rebaño Sagrado de Milito retomó el camino del triunfo ante Atlas y ahora quiere seguir en la pelea por los primeros puestos de la Tabla General de la Liga MX 2026. De momento Chivas ocupa la tercera posición, al sumar 21 puntos.

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¿El partido Chivas vs Santos se puede ver por un canal en vivo gratis?

Lamentablemente ningún canal va a pasar la transmisión del Guadalajara vs Santos en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por una app de streaming de pago.

Aunque no hay dónde ver el juego, los aficionados pueden seguir el minuto a minuto online gratis en las redes sociales oficiales de cada equipo o en la página oficial de la Liga MX.

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Ahora que ya sabes todos los detalles para ver el partido de las Chivas vs Santos en vivo este sábado 14 de marzo 2026, te recordamos que a mitad de semana el Guadalajara disputar su juego pendiente de la Jornada 9 contra León, el cual se llevará a cabo en el Estadio Akron.

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