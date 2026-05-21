¿Pasa México vs Ghana por TV En Vivo Gratis? Dónde Ver el Partido Online Rumbo al Mundial 2026

Inician los últimos partidos amistosos de la Selección Mexicana previo al Mundial y si aún no sabes en qué canal juega México vs Ghana mañana viernes 22 de mayo 2026, acá te decimos dónde ver el juego y si la transmisión se va a poder mirar por TV en vivo gratis y la opción para observarlo vía online por internet.

El partido de México contra Ghana se va a jugar en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla. En dicho juego participarán todos los jugadores que integraron la convocatoria dada a conocer al inicio de la Liguilla de la Liga MX 2026, aunque también ya empezaron a concentrar los futbolistas que conforman la prelista de 55 convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial 2026.

Video: Mundial 2026: Selección de El Congo Cancela Campamento de Concentración por Ébola

¿A qué hora juega México vs Ghana mañana 22 de mayo 2026?

El partido amistoso de la Selección Mexicana contra su similar de Ghana ya tiene horario definido. El encuentro inicia en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 22 de mato y se juega en el Estadio Cuauhtémoc, recinto que tiene capacidad para más de 51 mil espectadores.

Nota relacionada: Empieza a Llegar ‘Legión Europea’ a la Selección Mexicana: ¿Que Futbolistas Ya se Concentraron?

Además del partido contra Ghana, México va a tener otros dos juegos más de preparación de cara a la Copa del Mundo: contra Australia en California, Estados Unidos y frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez, en el Edomex.

¿El partido México vs Ghana pasa por un canal de TV en vivo gratis?

El encuentro amistoso sí va a tener transmisión por televisión, pues el México vs Ghana se juega por Canal 5 en vivo gratis, señal disponible en la TV abierta de todo el país.

Se espera que para este encuentro, Javier Aguirre arranque con una alineación con jugadores que militan en la Liga MX, en su mayoría, como Israel Reyes, Alexis Vega, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Armando González, Jesús Gallardo, entre otros.

Video: Así Entrena ya la Selección Mexicana Rumbo al Mundial 2026

¿Dónde ver México vs Ghana en vivo online?

El partido pasa vía online por internet en ViX Premium, plataforma de streaming que requiere de suscripción. Otra opción es seguir el LiveBlog de N+ del México vs Ghana, donde podrás seguir el minuto a minuto en vivo gratis, con el resumen y el resultado final del encuentro amistoso de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026.

Historias recomendadas: