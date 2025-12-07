¿Qué Necesitan Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen Para Ser Campeones de la Fórmula 1?

El Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2025, por el que compiten los dos conductores de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, así como el tetracampeón neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se resuelve este domingo en la vigésima cuarta y última carrera del año: el Gran Premio de Abu Dabi.

Los tres ocuparán los primeros puestos de la parrilla en el circuito Yas Marina, tras una clasificación en la que Verstappen superó a los del equipo color papaya, pero, ¿qué necesita cada uno para llevarse el campeonato?

Líder con 408 puntos, Norris cuenta con doce unidades más que Verstappen y 16 más que su compañero Piastri. Son los tres únicos pilotos con opciones matemáticas de proclamarse monarca de la máxima categoría del automovilismo en el planeta.

Verstappen aspira a sus 28 años a un quinto campeonato consecutivo -gesta que solo logró la leyenda Michael Schumacher entre 2000 y 2004- y sus dos rivales de McLaren esperan lograr su primera corona de F1.

En N+ te mostramos los posibles escenarios en los que el vigente campeón podría mantener el título, o si es destronado ante un piloto de la escudería británica.

Lando Norris será campeón si:

Acaba en el podio como primero, segundo o tercero

Termina cuarto y Verstappen no gana

Termina quinto y Verstappen no gana

Termina sexto y ni Verstappen, ni Piastri ganan

Termina séptimo y ni Verstappen, ni Piastri ganan

Termina octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana

Termina noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana

Termina décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero

No logra puntos, Verstappen no llega a un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero

Max Verstappen será campeón por quinto año consecutivo si:

Gana la carrera y Norris no sube al podio, es decir, si es cuarto o tiene un lugar más inferior

Acaba segundo, Norris no logra el octavo puesto y Piastri no termina entre los dos primeros

Acaba tercero, Norris no llega al noveno puesto y Piastri no se cuela entre los dos primeros

Oscar Piastri será campeón si:

Gana la carrera y Norris es sexto puesto o peor

Es segundo, Norris no llega al décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto

En resumen: Norris ganará el título si sube al podio en Abu Dabi. Incluso si Verstappen gana, el neerlandés necesita que Norris sea cuarto o inferior. Si Piastri gana, requiere que Norris termine fuera de los cinco primeros.

Con tres pilotos aspirantes al título en la última carrera, la Fórmula 1 no vivía un escenario así desde 2010, cuando el alemán Sebastian Vettel se coronó campeón sobre otros tres aspirantes, también en Abu Dabi.

Acompañando en la segunda fila a Piastri estará el británico George Russell, de Mercedes, quien podría convertirse en juez en la pelea por el título tras demostrar ser muy rápido en este trazado durante todo el fin de semana.

