Nicolás Vallejo, Futbolista Argentino, es Nuevo Refuerzo del Club León para el Clausura 2026

La tarde de este martes 23 de diciembre el Club Atlético Independiente de la Liga argentina de futbol anunció que ya es oficial la venta del futbolista Nicolás Vallejo al equipo León, de la Liga MX, para reforzar su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026.

El anuncio del traspaso del “Chaco” Vallejo al equipo Esmeralda fue hecho por medio de un comunicado y en redes sociales del club argentino, que precisó que la transacción se concretó luego del pago de 14 millones de pesos mexicanos.

Además, se informó que “la operación integral con el Club León vinculada al futbolista Nicolás Vallejo contempla distintos aspectos deportivos y económicos”. Así dio a conocer la noticia:

El Club Atlético Independiente informa que ha alcanzado un acuerdo con el Club León de México por el jugador

También añadió que “el monto de la operación asciende a 825 mil dólares (14 millones de pesos), más un 10% de plusvalía en caso de una futura venta”.

Del mismo modo, trascendió que el chileno Sebastián Vegas se vestirá de Esmeralda para el Torneo Clausura 2026, luego de su paso por el club Colo-Colo de su país. En este caso, fue el equipo Monterrey, dueño de su carta, el que autorizó el traspaso en calidad de préstamo.

Sebastián Vegas es un defensa de 29 años que fue comprado por el club Monterrey en el 2020, luego de su paso por Monarcas de Morelia, que lo adquirió en el 2016. Y como no tiene cabida en la plantilla, ha sido prestado al Colo-Colo y ahora al club León.

Lo que aún está en veremos es el fichaje del centro delantero Diber Cambindo, porque su representante ha entorpecido las negociaciones. Eso de acuerdo a los reportes de medios deportivos.

