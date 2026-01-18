Real Sociedad Derrota al Barcelona; Así Marcha la Tabla de Posiciones en la Liga de España

Mucho se ha hablado del mal momento que atraviesa el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, la llegada de Álvaro Arbeloa y la dolorosa eliminación en primera ronda de la Copa del Rey. En contraparte, parece que el FC Barcelona vive un buen presente luego de haberse coronado campeones de la Supercopa de España, pero la Real Sociedad logró detener el buen ímpetu del cuadro blaugrana este domingo 18 de enero.

El partido Real Sociedad vs Barcelona que se disputó en la cancha de Anoeta, vio al equipo de Hansi Flick obtener su tercera derrota de la campaña en LaLiga. El cuadro donostiarra sorprendió a los culés, venciéndolos por marcador de 2-1.

Barcelona sigue líder en la tabla de LaLiga; Real Madrid a un punto

Luego del triunfo de la Real Sociedad ante el Barça, los culés se mantienen como líderes de la tabla en España. El FC Barcelona suma 49 puntos en 20 jornadas, pero su ventaja sobre el Real Madrid se ha visto reducida a solamente un punto.

Así marchan los primeros seis lugares de la la tabla de posiciones en LaLiga:

FC Barcelona - 49 pts. Real Madrid - 48 pts. Villarreal - 41 pts. Atl. de Madrid - 41 pts. RCD Espanyol - 34 pts. Real Betis - 31 pts.

