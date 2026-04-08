París Saint-Germain vs Liverpool: ¿Quién Ganó el Partido de Cuartos en la Champions 2026?

Este miércoles 8 de abril se jugaron los partidos de ida de cuartos de final en la Champions League que restaban: Barcelona vs Atlético de Madrid y París Saint-Germain vs Liverpool. Estos son los detalles.

En el Parque de los Príncipes se disputó el Paris Saint-Germain vs Liverpool, un duelo con altas expectativas debido a la calidad de ambas escuadras.

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Desde el arranque el club francés se fue con todo al ataque, ante un equipo inglés que tardaba en acomodarse en la cancha.

Al minuto 11 cayó el 1-0, cuando el delantero Desiré Doue le pegó con efecto a la bola y la mandó al ángulo, para superar el lance del guardameta Giorgi Mamardashvili. El París SG hacía valer su dominio.

Si bien dominó con autoridad al Liverpool a lo largo de la primera parte, el equipo comandado por Luis Enrique no pudo anotar más goles y se tuvo que ir a las regaderas con algo de insatisfacción.

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El guión de la parte complementaria no varió mucho: el equipo local dominando y el Liverpool tratando de reaccionar para conseguir un gol de visitante, aunque careció de claridad e imaginación.

Hasta que el atacante Khvicha Kvaratskhelia sacó la magia de sus botines y consiguió el 2-0 a los 65 minutos, gracias a una gran jugada individual en el área de los Reds.

El París SG fue mejor a lo largo de los 90 minutos, así que viajará con dos goles de ventaja al partido de vuelta de los cuartos de final, que se jugará el próximo martes 14 de abril en Anfield. De ahí saldrá el semifinalista que se enfrentará al Bayern de Múnich o al Real Madrid en la siguiente ronda.

Estos son los resultados de los partidos de cuartos de final de ida de la Champions League 2026:

Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal

Real Madrid 1-2 Bayern Munich

París Saint-Germain 2-0 Liverpool

Barcelona 0-2 Atlético de Madrid

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