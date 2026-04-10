Real Madrid vs Girona Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de la Jornada 31 en LaLiga 2026?

El Real Madrid no levanta. Luego de perder hace unos días en la Champions League, este viernes 10 de abril volvió a tropezar. En su propio campo, el Santiago Bernabéu, el equipo merengue se vio incapaz de superar al Girona, un rival a modo hasta para lucirse en LaLiga 2026.

El partido Real Madrid vs Girona, correspondiente a la Jornada 31 del futbol español, era de vital importancia para levantar los ánimos y no despegarse del líder Barcelona.

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Aunque salieron motivados, alentados por su gente, los merengues no estuvieron finos en el último tramo de la cancha la mayor parte del primer tiempo, lo que empezó a generar ansiedad.

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Fue hasta la segunda mitad que el Real Madrid logró ponerse adelante: El volante uruguayo Federico Valverde anotó el 1-0 a los 51 minutos y destapó la olla de la presión. Todos festejaron como si se quitaran un peso de encima.

Ordenado, el Girona se defendía en bloques, esperando su oportunidad de atacar. Los visitantes tenían claro que iban a contar con pocas oportunidades de anotar.

Y los albirrojos aprovecharon la opción que tuvieron: Thomas Lemar empató 1-1 a los 62 minutos y la anotación fue un balde de agua fría en el Santiago Bernabéu.

Luego de la anotación del Girona, los merengues se lanzaron al abordaje con más desesperación que puntería para buscar la victoria, pero se toparon con una sólida defensa que destruía todo lo que llegaba al área.

Michel Sánchez, entrenador de los albirrojos, aceptó que el empate fue sufrido en la recta final porque el Real Madrid los echó atrás: "Hemos tenido que defender mucho más cerca del área. Ha sido el partido que más cerca del área hemos defendido. Lo tuvimos que hacer así para sacar un punto muy valioso”.

Desde luego que el estratega del Girona alabó el esfuerzo de sus pupilos. "Los jugadores han dado todo. Después de las primeras jornadas los jugadores han dado todo, en entrenamientos, en ser una familia y en todo. El día a día es espectacular y el equipo está obteniendo resultados que es lo más importante. Ahora estamos en una posición muy buena”.

Con este resultado, el Real Madrid llegó a 70 unidades y es segundo de la tabla general. Pero si el Barcelona gana este sábado 11 de abril se pondrá 9 puntos arriba y a estas alturas del torneo es una distancia considerable (lleva 76).

Y para el Girona, que no aspira a mucho, el empate de este día es oro molido porque se aleja de la zona de descenso: está en el escalón 12 con 38 unidades y no se puede dar el lujo de perder muchos puntos a falta de 7 fechas.

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RGC