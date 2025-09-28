¿A Qué Hora Juega Tijuana vs Cruz Azul? Jesús Corona Dirá Adiós del Futbol

Este domingo, 28 de septiembre de 2025, el Estadio Caliente será el escenario de un partido especial en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. En punto de 21:05 horas (tiempo del centro de México), Cruz Azul se enfrentará a Tijuana, en un duelo que marcará la despedida oficial del portero José de Jesús Corona.

Cruz Azul, es el único conjunto invicto en el Apertura 2025. La máquina, llega a este duelo frente a Tijuana con la intención de mantener su racha y alcanzar el liderato general de la Liga MX. Tras empatar 2-2 contra Querétaro en la jornada pasada, los cementeros buscan sumar tres puntos y consolidarse como uno de los candidatos a ganar el actual torneo.

Posibles Alineaciones

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Jesús Vega

Medios: Frank Boya, Ivan Tona, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda y Adonis Preciado

Delantero: Mourad El Ghezouani

DT: Sebastián Abreu

Cruz Azul:

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi y Jorge Sánchez

Medios: Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela y Luka Romero

Delantero: Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

Legado de Jesús Corona

José de Jesús Corona, de 44 años, se retirará del fútbol profesional tras una destacada carrera que lo llevó a defender los colores de varios clubes y la selección mexicana. En este partido, se espera que la directiva de Cruz Azul le haga un reconocimiento dentro de la cancha por su legado en el club.

Corona inició su carrera profesional en 2003 con el Atlas. Posteriormente, se unió a Estudiantes Tecos, donde destacó por su desempeño y llamó la atención a nivel nacional. Durante ese periodo, también tuvo participación destacada en la Copa Libertadores 2005 defendiendo a Chivas, antes de consolidar su trayectoria en Cruz Azul desde 2009 hasta 2023, donde obtuvo el título de Liga MX en 2021, poniendo fin a una sequía de 23 años para el club.

A nivel internacional, defendió la portería de la selección mexicana en tres Copas del Mundo y fue titular en la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

