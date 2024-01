¿Frustración? Sergio Ramos Estalla contra Aficionado del Sevilla en Entrevista en Vivo

El defensa del Sevilla Sergio Ramos interrumpió su entrevista en vivo tras la derrota de este jueves contra el Athletic Club para mandar callar a un aficionado en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ramos paró la intervención para lanzar su reproche a un aficionado que le decía improperios a pocos metros.

🗣️ 'Have a little respect, people are talking here! Have a little respect for the people and the badge'



Sergio Ramos yelled at a fan in the middle of his postgame interview 🫢



