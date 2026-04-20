¡Victor Wembanyama Hace Historia en la NBA! Gana Jugador Defensivo del Año de Manera Unánime

La NBA anunció este lunes 20 de abril al ganador del premio DPOY (Jugador Defensivo del Año, por sus siglas en inglés). Se trata de Victor Wembanyama, jugador de los San Antonio Spurs, quien acaba de escribir su nombre en los libros de historia de la liga al ser el basquetbolista más joven en ganar el galardón, con 22 años de edad. Wembanyama, que actualmente se encuentra jugando en los Playoffs de la NBA, lideró a la asociación en tiros bloqueados por tercera temporada consecutiva, al promediar 3.1 tapas por partido.

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Aunado a que es ahora el jugador más joven en ganar el premio, Wembanyama también se convirtió en el primero en ser votado de manera unánime como ganador del DPOY, hazaña que lo coloca en una lista donde él es el único integrante. "La verdadera lucha quizá fue llegar a 65 partidos. Pero estoy súper, súper feliz de ganar este premio y, de verdad, súper orgulloso de ser el primero en la historia en lograrlo por unanimidad”, comentó el pívot francés —en referencia al número de partidos que necesitaba para ser elegible para el premio— en entrevista para NBC Sports Network.

Chet Holmgren, de Oklahoma City, fue segundo en las votaciones para el Jugador Defensivo del Año, mientras que Ausar Thompson, de Detroit, fue tercero.

Victor Wembanyama, el unicornio de la NBA

Con apenas 22 años de edad, Victor Wembanyama es considerado uno de los más grandes talentos que ha llegado a la NBA en años. El francés fue la primera selección global del Draft 2023 y en su primera temporada ganó el premio al Novato del Año, también de manera unánime. Ningún jugador en al menos las últimas 50 temporadas ha ganado dos premios individuales importantes por unanimidad.

'Wemby' es considerado un jugador único en su tipo, pues su altura física (2.24 metros) no está peleada con un buen manejo de balón, velocidad y excelentes porcentajes en tiros de 3 (34.9% durante la temporada regular). Estas características, aunadas a su competitividad, lo colocan como la cara de la NBA una vez que jugadores como LeBron James y Stephen Curry se retiren.

Wembanyama es también finalista al MVP ( Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés), junto con Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, y Nikola Jokic, de Denver, lo que casi con seguridad significa que será seleccionado para el primer equipo All-NBA. Además, luego de ganar el DPOY estará en el equipo All-Defensive, por lo que el francés tiene asegurados al menos de cuatro trofeos en esta temporada de premios de la NBA.

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DB