Banxico Frena Recortes a la Tasa de Interés; la Mantiene en 7%

Luego de una docena de reducciones consecutivas, el Banco de México (Banxico) decidió este jueves no hacer cambios y mantener en 7% la tasa de interés de referencia.

“Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 7.00%”, informó el banco central en un comunicado hoy, 5 de febrero de 2026.

La decisión ocurre en medio del repunte inflacionario y las persistentes tensiones comerciales.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", señaló en su texto.

El Banco de México se refirió también a los riesgos globales, entre los cuales destacó el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros.

Trayectoria de la tasa de interés

En marzo de 2023, la tasa de interés interbancaria tuvo su nivel máximo en 11.25%.

Un año después, también en marzo, comenzó el ajuste a la baja, pasó a 11%.

Desde agosto de 2024, la Junta de Gobierno aplicó recortes consecutivos a la tasa de referencia.

En 2024 cerró en un nivel de 10%.

Desde febrero hasta diciembre del año pasado, la tasa pasó de 9.50% al 7%.

Pausa en los recortes de la tasa de interés

En su comunicado, Banxico añadió que la Junta de Gobierno consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando diversos aspectos.

Entre ellos: el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

Agregó que hacia adelante, valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia y para ello tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.

Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto.

