Precio del Dólar Hoy JUEVES 11 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 11 de diciembre de 2025 en México es de 18.20 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso tuvo un avance mínimo en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias.

Noticia relacionada. ¿Qué Significan la Pirámide y el Ojo en Billete de 1 Dólar?

La divisa ganó un 0.12% respecto al billete verde, en un día donde se anunció la Reserva Federal de Estados Unidos una reducción en la tasa de interés antes del cierre del año.

Video: FED Reduce Tasa de Interés Antes del Cierre del 2025

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 10 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 10 de diciembre de 2025 fue de 18.1824 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 10 de diciembre en los 18.16 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 11 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.2085 pesos por dólar para este jueves 11 de diciembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 11 de diciembre de 2025, según Banxico, en 18.1940 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 11 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banco Azteca 17.75 18.84 BBVA Bancomer 17.30 18.44 Banorte 16.95 18.50 Banamex 17.64 18.66 Scotiabank 17.40 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Historias recomendadas:

ICM