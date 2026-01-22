Precio del Dólar Hoy JUEVES 22 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 22 de enero de 2026 en México es de 17.48 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso volvió a apreciarse en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias, en niveles no vistos desde junio de 2024.

La divisa avanzó un 0.52% respecto al billete verde, lo que permitió a la moneda nacional llegar por debajo de las 17.50 unidades.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 21 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 21 de enero de 2026 fue de 17.4843 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 21 de enero en los 17.50 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 22 de enero de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.4520 pesos por dólar para este jueves 22 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 22 de enero de 2026, según Banxico, en 17.6008 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 22 de enero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.80 18.20 Banco Azteca 16.35 17.64 BBVA Bancomer 16.63 17.76 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.93 17.91 Scotiabank 16.70 18.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

