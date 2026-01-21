Peso Mexicano Alcanza Nivel No Visto desde Junio de 2024; Así Cotiza Hoy Frente al Dólar

El peso mexicano extiende su racha de apreciación frente al dólar hoy miércoles 21 de enero de 2026, al romper de manera sostenida el umbral de los 17.50 pesos por unidad. El avance de la moneda nacional se debe a un debilitamiento general del dólar, luego del mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

De acuerdo con información de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en 17.43 pesos por dólar a las 10:04 horas, tiempo del centro de México, lo que representa una ganancia de 0.93% respecto al cierre previo.

En las primeras operaciones del día, la cotización abrió en 17.48 pesos, niveles que no se observaban desde el 6 de junio de 2024, cuando la divisa mexicana tocó un mínimo de 17.44 unidades.

¿Qué dijo Donald Trump en Davos?

El comportamiento del mercado cambiario estuvo influido por el tono del discurso de Trump en Davos, marcado por nuevas tensiones con países europeos, particularmente por su reiterada intención de que Estados Unidos asuma el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Estas declaraciones reavivaron la incertidumbre sobre una posible escalada en las fricciones comerciales entre ambas regiones.

No obstante, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, buscó moderar las reacciones al señalar que confía en que Washington y los gobiernos europeos encontrarán una salida negociada, minimizando los temores sobre un conflicto comercial de gran escala.

A pesar de ello, Trump reiteró el fin de semana la amenaza de imponer aranceles crecientes a importaciones europeas, lo que llevó a líderes de la Unión Europea a convocar una reunión para definir eventuales respuestas.

En este contexto, Monex destacó que el peso se ve respaldado por una menor aversión global al riesgo, datos económicos internos positivos y el retroceso del dólar. En el mercado interbancario, la institución ubica niveles de soporte en 17.47 y de resistencia en 17.61 pesos por dólar.

