Estados Unidos y China Dialogan de Economía y Comercio en París.

Representantes de Beijing y Washington iniciaron este domingo 15 de marzo sus conversaciones económicas y comerciales en París, allanando el camino para la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Beijing para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, dentro de unas dos semanas.

Las delegaciones, encabezadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunieron en la capital francesa por la mañana, tiempo local, informó la agencia oficial de noticias china Xinhua. La Casa Blanca ha dicho que Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, aunque Beijing no lo ha confirmado oficialmente.

Según la cadena estatal china CCTV, el diálogo se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Estados Unidos sí pertenece a la OCDE, pero China no está en el grupo de las 38 democracias que integran el grupo, y se considera un país en desarrollo, pese a ser una potencia económica.

Bessent afirmó el jueves que su equipo seguirá ofreciendo resultados que pongan en primer lugar a los agricultores, los trabajadores y las empresas de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Bessent se reunirá con He este domingo y mañana lunes.

El Ministerio de Comercio de China indicó el viernes que ambas partes tienen previsto debatir "asuntos comerciales y económicos de interés mutuo".

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también participa en las conversaciones, que siguen a una serie de rondas celebradas el año pasado con el objetivo de aliviar las tensiones que amenazaban con un casi colapso del comercio entre las dos mayores economías del mundo.

La visita de Trump a China será la primera de un presidente de Estados Unidos desde que él viajó al país durante su primer mandato en 2017. Se producirá cinco meses después de que ambos líderes se reunieran en la ciudad surcoreana de Busan y acordaran una tregua de un año en una guerra comercial que, temporalmente, hizo que los aranceles de represalia mutua se dispararan hasta alcanzar cifras de tres dígitos, antes de que ambas partes dieran marcha atrás.

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Entre tensiones y temas a discutir

Aun así, el comercio sigue siendo una fuente de tensiones. El Ministerio de Comercio respondió el viernes a la nueva investigación comercial del gobierno de Trump sobre 16 socios comerciales, entre ellos China. La investigación -que se produjo después de que un fallo de la Corte Suprema anulara los amplios aranceles globales de Trump impuestos el año pasado- podría allanar el camino para nuevos aranceles.

Otro asunto que podría abordarse es la guerra con Irán, especialmente en un momento en que aumenta la ansiedad global por los precios y el suministro de petróleo. Trump dijo el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz "abierto y seguro".

Pekín es un socio cercano de Teherán y condenó la muerte del antiguo líder supremo de Irán Alí Jamenei el primer día de la guerra, pero también criticó los ataques iraníes contra los Estados del Golfo.

Además, se espera que las delegaciones hablen de los controles tecnológicos y el comercio de minerales estratégicos como las tierras raras.

Antes de las conversaciones del domingo, Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis e investigador asociado del Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiáticos, señaló que la reunión de París probablemente sea la bilateral más importante antes de la cumbre Xi-Trump.

La cuestión clave es si China y Estados Unidos pueden ponerse de acuerdo sobre lo acordado y gestionar el desacuerdo. Irán es un factor nuevo, pero a Beijing le preocupa más el vaivén de las políticas de Estados Unidos

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo la semana pasada que sería un "gran año" para las relaciones entre China y Estados Unidos. Aunque no confirmó la visita de Estado, Wang indicó que "la agenda de intercambios de alto nivel ya está sobre la mesa".

Bessent y He han encabezado las negociaciones comerciales entre los países desde el año pasado, y se han reunido en Ginebra, Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, Malasia.

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Con información de Agencias

ASJ