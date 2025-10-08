FMI Informa que Economía Mundial Evoluciona Mejor, “Pero Peor de lo que Necesitamos”

Este miércoles, 8 de octubre de 2025, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que la economía mundial evoluciona mejor de lo que se esperaba, "pero peor de lo que necesitamos”.

Georgieva hizo la declaración en su tradicional discurso inaugural antes de las reuniones del FMI y del Banco Mundial que se celebrarán la semana próxima en Washington.

La economía mundial "en general ha resistido tensiones agudas" y evoluciona "mejor" de lo que esperaba, "pero peor de lo que necesitamos", afirmó la directora del FMI.

Noticia relacionada: México Libra Recesión: FMI Mejora Pronóstico Económico a 0.2% para 2025

El éxito de Argentina dependerá del apoyo de la gente: directora del FMI

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo este miércoles que el secreto para que Argentina supere su crisis de deuda y sus planes de reforma dependerá de la capacidad de las autoridades de "sumar el apoyo de la gente".

Georgieva se refirió a Argentina en el evento de apertura de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) y reconoció que el país austral está avanzando en un "muy dramático programa ajuste" y que es esencial para este tipo de "líderes valientes" que abordan reformas con recortes en pensiones sumar a la gente y tener la "confianza necesaria".

El éxito va a estar basado en sumar a la gente a tu causa...Tenemos que sumar a la gente a nuestra causa para resolver problemas que de otro modo van a quedar pendientes y pueden lastrar el crecimiento.

Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei firmó en abril pasado un programa de facilidades extendidas con el FMI, que ya giró a Argentina 14,000 de los 20,000 millones de desembolsos previstos en un acuerdo que exige mayor ajuste fiscal al ya aplicado por el presidente argentino.

Historias recomendadas:

Con información de N+, Reuters y EFE.