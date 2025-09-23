Límite de Transferencias: ¿Cuál es el Monto Exacto Predeterminado con el MTU 2025?

A partir de ese 1 de octubre 2025 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU), que establece un límite en transferencias bancarias. Las instituciones han compartido las distintas formas para establecer esta cifra, pero en caso de no hacerlo, podrías ser blanco de una medida que posiblemente no se acople a tus necesidades. Consulta aquí cuál es el monto exacto predeterminado.

Previamente, te informamos para qué sirve activar esta función y cómo configurar el monto de transferencias, debido a que cada uno de los usuarios debe definir el monto, ya sea durante celebración del contrato de Apertura de cualquier cuenta producto o servicio, o bien a través de los servicios de banca electrónica, indica el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Monto Transaccional del Usuario, por sus siglas en español, es una cantidad de referencia en operaciones monetarias realizadas por personas físicas a través de los servicios de Banca por Internet, Banca Telefónica Voz a Voz, Banca Telefónica Audio Respuesta y Banca Móvil. Esta modificación busca incrementr la detección y prevención de fraudes, con el monitoreo de eventos que se aparten de los parámetros habituales del uso de cuenta.

Video: SAT Puede Reclamar Impuestos sobre Depósitos, Préstamos y Transferencias

¿Cuál es el monto exacto predeterminado en límite de transferencias con MTU?

En caso de que los cuentahabientes no fijen un límite de transferencias, el banco asignará un límite automático de 1,500 UDIS, equivalente alrededor de $12,800 pesos por transacción; sin embargo, debes saber que este límite no es acumulable: si necesitas transferir más, tendrás que modificarlo manualmente.

Asimismo, no configurar el MTU puede limitar operaciones importantes como pagos de nómina, proveedores o inversiones; generar retrasos si el cliente no está familiarizado con el proceso de ajuste y reducir flexibilidad en momentos críticos, especialmente para PYMES o usuarios con alta actividad financiera.

El MTU se puede modificar siempre que los usuarios lo deseen, una vez que los bancos lo habiliten en las apps.

Nota relacionada: Fecha Límite MTU: ¿Qué Pasa Si No Configuro Monto Máximo de Transferencias en Septiembre 2025?

¿Cómo establecer el MTU 2025 desde el celular?

Para establecer el monto transaccional del usuario, los clientes de la banca deben ingresar a la app de su banco y realizar el siguiente procedimiento:

Entrar a la opción "Límites de operaciones". Ingresar el límite diario por operación.

La regulación establece el 1 de enero de 2026 como la fecha para que todas las personas tenga ya su MTU; de lo contrario, el banco proveedor de servicios será quien lo determine.

Historias recomendadas:

¿Cuándo Dan la Primera Parte del Aguinaldo del ISSSTE en 2025? Fecha Exacta y Cuánto Reciben

Cierra Pago Pensión Bienestar: Estos Apellidos, los Últimos en Recibir Apoyo de Más de $6000



DMZ