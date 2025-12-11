Peso Alcanza Su Mejor Nivel desde Julio del Año Pasado y Bolsa Mexicana Rompe Récord Histórico

El peso mexicano subió este jueves 11 de diciembre hasta alcanzar sus máximos desde julio del año pasado, cerca de romper la marca de 18 por dólar.

La divisa mexicana cotizaba en 18.02 por dólar, con un alza del 0.7% frente al precio de referencia del miércoles, cotizando en su mejor nivel desde finales de julio del año pasado.

Noticia relacionada: Nuevo Padrón de Telefonía: ¿Qué Números Celulares Serán Desactivados a Partir de 2026?

¿Por qué se apreció el peso frente al dólar?

El miércoles, la Fed rebajó las tasas de interés en otra votación dividida, con los inversores posicionados hacia un "recorte restrictivo", aunque finalmente las proyecciones y los comentarios del presidente del organismo, Jerome Powell, resultaron más moderados de lo esperado por los mercados.

Como consecuencia, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0.26%, luego de bajar hasta un 0.52%, a un mínimo desde el 19 de agosto.

Powell afirmó también que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump eran los que causaban "la mayor parte del rebasamiento de la inflación", reiterando su expectativa de que el impacto de los gravámenes en la inflación probablemente sea un "aumento de precios de una sola vez".

Fed Reduce Tasa de Interés Antes del Cierre del 2025

"El mercado sigue asimilando el discurso de Powell y la decisión de la Fed de comprar instrumentos del Tesoro a corto plazo, lo que implica mayor liquidez. Con esto, el mercado anticipa un recorte en la tasa de 55 puntos base en 2026, es decir, al menos dos recortes de 25 puntos base en el año, por encima de la expectativa de la Fed", dijo Banco Base en una nota de análisis.

Mientras que en México, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que ella y los otros miembros de la junta de gobierno del organismo valorarán recortar la tasa en la decisión de política monetaria de la próxima semana.

Rodríguez Ceja subrayó un aumento de los riesgos internos, como "el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas".

En tanto, el Senado aprobó aranceles a productos importados de China y otras naciones asiáticas. Los gravámenes entrarán en vigor desde el próximo año. Los mercados permanecerán cerrados el viernes por un feriado local.

¿Cuáles Son las Expectativas sobre la Economía Mexicana para el 2026?

"El tipo de cambio tocó un nuevo mínimo del año, lo que indica que los 18 pesos por dólar es un nivel clave para el mercado. Además, los indicadores de oscilación muestran que el margen para que el peso siga apreciándose es limitado, pues está al borde de entrar a un nivel de sobrecompra", dijo Banco Base.

Es probable que se observe una corrección al alza, sobre todo si el mercado aprovecha que el tipo de cambio está a niveles no vistos desde julio del 2024 para la toma de coberturas cambiarias y compra anticipada de dólares

Bolsa mexicana rompe nuevo récord

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró en récord histórico, tras superar por primera vez los 65 mil puntos, luego del esperado recorte de tasas de interés de la Fed.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se disparó un 2.02% a 64 mil 691.43 puntos, su mayor nivel de cierre y tras anotar un máximo récord intradía de 65 mil 16.87 unidades.

Los títulos del Grupo Aeroportuario del Pacífico escalaron un 6.43% a 469.06 pesos.

Las acciones del Grupo Aeroportuario Centro Norte treparon un 5.35%, a 245.73 pesos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió 9 puntos básicos al 8.97%, mientras que la tasa a 20 años bajó 3 puntos básicos al 9.48%.

Con información de: Reuters

Historias recomendadas:

AMP