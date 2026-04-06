Usuarios de Scotiabank México Reportan Fallas en App de Banca en Línea Hoy 6 de Abril 2026

Usuarios de Scotiabank México reportaron la tarde de este lunes 6 de abril de 2026 fallas relacionadas con la aplicación móvil del banco.

De acuerdo con el portal de fallas DownDetector, pasadas las doce del mediodía comenzaron a registrarse los primeros informes de problemas relacionados con la app de Scotiabank.

Más del 80% de los reportes de fallas eran por problemas de pagos o la transferencia de fondos, seguidos por inicio de sesión en la app, con 14%.

Banco presenta intermitencias

Más tarde, el banco publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que informó que esta tarde presetan intermitencias en su app ScotiaMóvil.

"Puedes seguir haciendo tus operaciones en SotiaWeb, sucursales, cajeros automáticos de la red y alianzas, así como corresponsales bancarios. Agradecemos tu comprensión", dijo la institución financiera.

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