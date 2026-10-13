Economía

¿Qué se Debe Hacer ante Una Crisis Económica? Esto Resolvieron los Nobel de Economía 2026

En tiempos de crisis, los gobiernos pueden hallar un remedio en el bienestar de las familias; ese es el hallazgo de Robert Hall y Michael Woodford

Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de EconomíaRobert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía por este motivo. Foto: Reuters

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