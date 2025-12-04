¿Te Llaman e Insisten en Venderte Algo? Empresas Podrían Recibir Multa Millonaria

La Comisión de Defensa de los Consumidores presentó un dictamen que contempla a las empresas que insisten mucho con llamadas, quienes podrían recibir una multa millonaria. En N+ te compartimos en qué consiste la iniciativa contra el acoso telefónico comercial.

La Comisión señaló que las llamadas insistentes se consideran una práctica abusiva de comercio, porque no son autorizadas por el consumidor y tienen objetivos de persuasión. Considera que en N+ previamente te compartimos el proceso para el bloqueo de teléfonos que no conoces: ¿Cómo Bloquear Llamadas de Números Desconocidos en tu Celular?.

¿En qué consiste el dictamen en contra del acoso telefónico comercial?

De acuerdo con la presidenta de la Comisión, Cynthia López Castro, el propósito de la iniciativa de responder a una queja recurrente entre la población sobre las llamadas contantes promocionales, incluso después de que hayan expresado su rechazo.

La legisladora destacó que millones de personas han experimentado esta invasión a su privacidad, por lo que la reforma pretende otorgar herramientas legales más firmes para detener estas prácticas.

El proyecto incluye el Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, donde se pondrán los números de consumidores que lo autoricen y expresen su negativa a las empresas para a recibir publicidad.

Las empresas deberán respetar el registro antes de realizar llamadas, de lo contrario, enfrentarán multas que van de 56 mil a más de 2 millones de pesos, según el nivel de incumplimiento.

La propuesta fue impulsada por la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, quien calificó el telemarketing insistente como un problema social, recordó que aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla restricciones, la falta de mecanismos efectivos ha permitido que continúe el uso indebido de datos personales con fines comerciales. Cabe señalar que esta iniciativa contra las llamadas insistentes pasará al pleno del Senado de la República para su discusión y su eventual aprobación.

