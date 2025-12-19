Último Concierto de Alfredo Olivas: ¿A Qué Hora es y Cuánto Dura en la Plaza de Toros CDMX Hoy?

Mucha gente espera con ansias el concierto de Alfredo Olivas en la Monumental Plaza de Toros México, luego de que el cantante de regional mexicano anunciara su retiro temporal de los escenarios, por eso, acá te decimos a qué hora empieza y cuánto dura el evento hoy 19 y mañana 20 de diciembre 2025, para que sepas en qué momento termina el show musical en la CDMX.

Recientemente Alfredito Olivas dio a conocer que se retira de la música de forma temporal, por eso en una nota ya te dejamos las fechas de los últimos conciertos que dará el intérprete de "El Precio de la Soledad" como parte de su Tour V1VO. De igual forma te aclaramos el supuesto atentado que sufrió el artista en noviembre pasado.

¿Qué evento hay en La Plaza de Toros México hoy 19 y 20 de diciembre 2025?

Para este viernes 19 y sábado 20 de diciembre el concierto que hay en La Plaza de Toros "La México" es el show de Alfredo Olivas, en lo que será el cierre de su gira V1VO.

Estas fechas representan el cierre simbólico de su V1VO Tour, por ello los conciertos en la CDMX fueron diseñados como una despedida especial, incluso con una producción 360 grados que ofrece una experiencia inmersiva a sus seguidores.

¿A qué hora empieza el concierto de Alfredo Olivas en la Plaza de Toros hoy?

De acuerdo con la página oficial de la Plaza de Toros, el evento de Alfredo Olivas para este 19 de diciembre inicia en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que para el 20 de diciembre 2025 el concierto empieza a las 21:horas de la noche.

Debido a que ambos conciertos se realizan a altas horas de la noche, es probable que terminen tarde, por eso te recomendados tomar precauciones para tu regreso, ya sea que acudas en carro particular o transporte público.

¿Cuánto dura el concierto de Alfredo Olivas? A esta hora termina

El concierto de Alfredito Olivas en la Plaza de Toros CDMX va a tener una duración aproximada de dos horas, por lo que es probable que termine alrededor de las 22:00 y 23:00 horas este viernes y de las 23:00 y 00:00 el sábado.

Si no sabes cómo llegar a la Plaza de Toros México en metro para el concierto de Alfredo Olivas en CDMX, te recordamos que la estación San Antonio, de la Línea 7 es la más cercana. También te puedes bajar en el Metro Insurgentes Sur, de la Línea 12, aunque deberás caminar un poco más para llegar al recinto donde se realiza el evento este 19 y 20 de diciembre 2025.

