¿A Qué Hora Es la Preventa 1 y 2 de BTS en México Hoy? Así Obtienes Código de ARMY Membership

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México 2026 se realizará hoy, y para que nadie se pierda la oportunidad de comprar sus accesos, acá en N+ te decimos a qué hora inicia la venta exclusiva de fans 1 y 2 y cómo obtener el código del ARMY Membership.

Después de que se anunciaran las tres fechas en CDMX del Tour Arirang 2026, los seguidores del grupo de K-Pop tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas y en una nota previa te traemos los precios oficiales de los boletos y el link de la fila virtual de Ticketmaster.

Debido a que este viernes 23 de enero se realizarán las dos preventas para fans con ARMY Membership para los tres shows, es importante conocer los horarios en los que se liberarán los boletos para cada concierto y tener listo el código que te pedirá Ticketmaster.

¿A qué hora inicia la primera preventa de BTS?

La primera venta con ARMY Membership inicia hoy a las 9 de la mañana, hora del centro de México, y en ella se podrán comprar boletos para los conciertos de BTS del 7 y 9 de mayo en el Estadio GNP de CDMX.

Cabe señalar que inicialmente esta preventa se iba a realizar este jueves, sin embargo se reprogramó para este viernes. La preventa para estos dos conciertos estará habilitada hasta las 10 de la noche, ya que el sábado 24 de enero se realizará la venta general de boletos.

Horario de la segunda preventa de BTS en México

La segunda venta para fans con ARMY Membership también se realizará este viernes 23 de enero, sin embargo iniciará unas horas más tarde que la primera, ya que está programada para abrirse a las 12:00 horas del mediodía, tiempo de CDMX.

Al igual que la primera, la segunda preventa de boletos para BTS en México cerrará a las 10 de la noche, por lo cual aquellos fans que no consigan sus entradas deberán esperar hasta el sábado que abra la venta general de boletos.

¿Cómo obtener código de ARMY Membership para preventa?

El código de preventa que pedirá la página de Ticketmaster es el número de tu ARMY Membership, el cual cuenta con 9 dígitos númericos, iniciando con las letras BA. Si aún no lo tienes a la mano, solo debes de seguir estos pasos:

Ingresa a la aplicación de Weverse Da clic en el logo de BTS Pulsa en la parte donde dice Membership Da clic en el botón de Ver detalles de Membresía Ahí aparecerá la imagen de tu membresía y el código que inicia con BA

Es importante considerar que el correo electrónico de tu cuenta de Weverse con la cual compraste la membresía de BTS debe coincidir con el correo asociado a tu cuenta de Ticketmaster, ya que de lo contrario no te dejará comprar boletos.

