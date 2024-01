Conductor de Taxi por Aplicación Da su Versión tras Polémica con Adriana Fonseca

Luego de que se viralizara una transmisión en vivo a través de Instagram en la que Adriana Fonseca compartió que tuvo problemas con un conductor de taxi por aplicación, el chofer en cuestión usó sus redes sociales para dar su versión sobre los hechos.

La actriz denunció inicialmente que el conductor, identificado como Gerardo Deveze, a quien acusó de manejar de manera imprudente, poniéndola en riesgo.

No sé qué hacer, amigos. Maneja espantoso, casi choca. Amigos, no sé qué hacer.

La actriz acusó que el conductor también la llamó "racista", además de que la unidad en la que viajaba también se encontraba sucia.

Ante las acusaciones, Gerardo Deveze hizo pública una disculpa, "a pesar" de la conducta de Fonseca.

Tengo un video en el que ella se baja del coche en la calle de Amores, paralelo a Viaducto, 10 minutos antes de su destino final, y al bajarse, ella me mentó la madre y golpea el coche.

Deveze añadió que el video ya estaba en poder de las autoridades de Uber, plataforma para la que trabaja, y concluyó una primera publicación con una disculpa: "A pesar de su actitud, le quiero pedir una disculpa a Adriana Fonseca".

El conductor también pidió que no se le difame, ni a su familia, con versiones falsas sobre lo sucedido.

No se le amenaza (a Adriana Fonseca) en ningún momento y no me interesa, soy una persona de paz. Ella pisó mis interiores y se enojó. Paz.