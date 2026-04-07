Cancelan Wireless Fest luego de que Reino Unido Prohibiera la Entrada a Kanye West

El Wireless Festival 2026, uno de los eventos musicales más importantes de Europa, fue cancelado oficialmente después de que el gobierno del Reino Unido negara la entrada al rapero Kanye West, quien encabezaría el cartel.

La decisión fue tomada por el Ministerio del Interior británico, que determinó que la presencia del artista “no sería conducente al bien público”, debido a su historial de declaraciones antisemitas y controversias públicas.

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Un festival sin cabeza de cartel

El festival, programado del 10 al 12 de julio en Londres, apostaba fuertemente por West, quien estaba anunciado como headliner en las tres noches. Ante la imposibilidad de reemplazarlo a pocos meses del evento, los organizadores optaron por cancelar completamente la edición 2026.

Además, la polémica generó un efecto dominó: importantes patrocinadores como Pepsi, Diageo y otras marcas retiraron su apoyo, aumentando la presión sobre los organizadores y haciendo inviable la realización del festival.

La controversia detrás del veto

La negativa del gobierno británico se da tras años de polémicas del artista, que incluyen comentarios antisemitas, el uso de simbología nazi y declaraciones públicas que generaron condena internacional.

La decisión también fue respaldada por figuras políticas como el primer ministro Keir Starmer, quien calificó como “profundamente preocupante” la participación del rapero en el evento.

Intento de reconciliación

Tras el veto, West expresó su intención de reunirse con la comunidad judía británica como parte de un intento por reparar el daño causado y demostrar un cambio en su comportamiento. Sin embargo, diversas organizaciones rechazaron la propuesta, señalando la necesidad de acciones concretas más allá de declaraciones públicas.

Los organizadores del Wireless Festival confirmaron que todos los asistentes recibirán reembolsos completos por sus entradas. Mientras tanto, la cancelación del evento deja en evidencia el impacto que las controversias de figuras públicas pueden tener en la industria del entretenimiento, especialmente cuando afectan intereses comerciales, reputacionales y políticos.

Así, el Wireless Fest perdió su edición de 2026 y además enfrenta uno de los momentos más tensos desde su creación.

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