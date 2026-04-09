¿Cuándo y Dónde Se Casarán Taylor Swift y Travis Kelce? Esto se Sabe de la Boda Hasta el Momento

La esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce vuelve a acaparar titulares tras una nueva filtración que apunta a que el enlace ya tendría fecha y sede definidos. Sin embargo, como suele ocurrir con la pareja, la información llega entre versiones cruzadas y rumores desmentidos.

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De acuerdo con Page Six, recientemente se habrían enviado “save the date” que revelan que la boda estaría programada para el 3 de julio en Nueva York. La decisión marcaría un cambio respecto a planes anteriores y permitiría una celebración más grande, acorde al perfil mediático de la pareja.

La elección de la ciudad no sería casual, pues Nueva York tiene un valor simbólico para la cantante, quien posee propiedades ahí y ha expresado en múltiples ocasiones su conexión con la ciudad.

Además, la cercanía con el 4 de julio, una de sus fechas favoritas, añadiría un componente especial a la celebración.

Rumores previos que fueron desmentidos

Antes de esta nueva información, se había especulado que la boda sería el 13 de junio en Rhode Island, específicamente en el exclusivo resort Ocean House, cerca de la casa de Swift.

Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por una wedding planner del lugar, quien aseguró que ese evento corresponde a otra pareja y no a la cantante.

Una boda rodeada de misterio

A pesar de las múltiples filtraciones, ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente ningún detalle. De hecho, fuentes cercanas aseguran que la pareja ha manejado la organización con total discreción, alimentando aún más la expectativa.

Por ahora, lo único claro es que la boda más mediática del momento sigue siendo un rompecabezas, mientras algunos reportes apuntan a Nueva York en julio, otros rumores recientes han quedado descartados.

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