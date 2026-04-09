Polémica con Un Tal Fredo: Influencer Responde a Acusaciones por Presencia de Basura tras Boda

El influencer mexicano Un tal Fredo vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que en redes sociales circularan videos en los que se exhiben presuntos residuos y objetos abandonados tras su boda en Cuatro Ciénegas, un área natural protegida.

Las imágenes, difundidas principalmente en TikTok, muestran lo que sería parte del montaje del evento, incluyendo estructuras decorativas, aún en el lugar semanas después de la celebración. Usuarios denunciaron que “no han podido limpiar” el sitio, lo que desató una nueva ola de críticas contra el creador de contenido.

Señalamientos por el cuidado del medio ambiente

La boda del influencer ya había generado polémica previamente por presunto impacto ambiental en la zona, considerada una de las más importantes por su biodiversidad en México.

Ahora, el foco está en la supuesta basura que habría quedado tras el evento, lo que ha provocado indignación entre usuarios que cuestionan la responsabilidad de figuras públicas en espacios ecológicos.

El video viral que detonó la discusión muestra acumulación de objetos que, según usuarios de internet, pertenecerían a la producción de la boda.

Una boda marcada por la controversia

La boda de Un tal Fredo no ha estado exenta de críticas desde su realización. Días antes, el influencer fue señalado por supuestamente haber provocado afectaciones en el ecosistema e incluso por una presunta relación con la clausura temporal de zonas en Cuatro Ciénegas.

Ante estos señalamientos, el propio creador negó cualquier responsabilidad y aseguró que su evento no fue la causa de dichas medidas.

Un tal Fredo Responde

Sobre estos señalamientos, el influencer declaró que los residuos y objetos que se ven en el video no corresponden a su evento.

A través de sus redes sociales, Alfredo Cantú Villarreal negó las acusaciones surgidas a partir del video que se viralizó.

“Cómo siguen buscando ch*ng*r SIN INVESTIGAR”, escribió, en un mensaje dirigido a quienes lo han criticado.

El creador de contenido aseguró que los objetos que aparecen en las imágenes no forman parte del mobiliario de su boda, sino que se trata de materiales que ya estaban en el lugar donde se realizó el evento.

“Esa parte no es la atracción de las minas, ahí ellos tienen cosas que van a tirar, reciclar, resguardar o donar”, explicó. “Ahí tienen mobiliario, carretillas, etcétera, que NO tienen nada que ver conmigo”.

La boda de Fredo sigue generando reacciones en internet, en las que se exige mayor responsabilidad ambiental por parte de figuras públicas, especialmente cuando realizan eventos en zonas naturales protegidas.

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