La Actriz Malu Carreras Denuncia a Paco de la O por Presunta Violencia Doméstica

La actriz Malú Carreras ha acusado públicamente a su expareja, el actor Paco de la O (Francisco de la O), de presunta violencia doméstica, tras hechos ocurridos después de la ruptura de su relación.

La denuncia, que ha trascendido en redes sociales y medios, ha encendido el debate sobre la violencia de género en el medio artístico.

Carreras, quien mantuvo una relación de siete años con De la O, de los cuales convivieron más de dos, publicó un video en redes con motivo del Día Naranja, la iniciativa global de prevención de la violencia contra las mujeres.

En él narró haber vivido un incidente de violencia física y emocional el pasado 4 de enero, que la llevó a presentar una denuncia formal ante las autoridades, así como a obtener medidas de protección a su favor.

Acude Alicia Villarreal a Fiscalía de Feminicidios

Malú Carreras buscó apoyo psicológico y legal

En su mensaje, Carreras explicó que, además del aspecto físico de la agresión, enfrentó situaciones que afectaron su bienestar emocional y su entorno familiar, motivándola a buscar apoyo psicológico y legal.

La actriz ha insistido en que su decisión de hablar responde al deseo de poner un alto a patrones de violencia que, dijo, no deben normalizarse.

Hasta el momento, Paco de la O no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones de Carreras.

Gaby Platas también acusó a Francisco de la O por violencia

El caso de Carreras se suma a la atención mediática en torno a la vida personal de Paco de la O, quien anteriormente estuvo casado con la también actriz Gaby Platas durante casi nueve años.

En 2021, Platas abrió su corazón en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda y relató que su relación con De la O estuvo marcada por infidelidades, violencia, faltas de respeto e incluso consumo de drogas, experiencias que, dijo, la llevaron a normalizar un entorno que calificó de tóxico.

Platas describió que con el tiempo llegó a acostumbrarse a lo negativo dentro de esa relación, y que no fue hasta que la situación empeoró que tomó la decisión de terminar con él.

En sus declaraciones, enfatizó que ninguna mujer merece vivir en entornos de violencia o falta de respeto, y subrayó la importancia de reconocer conductas dañinas incluso cuando parecen “normales” desde afuera.

Respuesta de De la O sobre su pasado con Platas

Aunque Platas habló abiertamente de sus experiencias, en una entrevista más reciente De la O ha ofrecido una versión distinta, asegurando que si bien ocurrieron conflictos en su matrimonio con Platas, las razones de su separación fueron complejas y no únicamente derivadas de la violencia o infidelidad. De la O incluso ha cuestionado algunos de los señalamientos, argumentando desacuerdos con la interpretación de esos hechos.

Mientras las autoridades correspondientes continúan con la investigación sobre la denuncia de Malú Carreras, diversos colectivos de mujeres y organizaciones civiles han expresado su apoyo a las víctimas, llamando a fortalecer las políticas de protección y acompañamiento para personas que enfrentan violencia de género.

