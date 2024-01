Cambio en Vive Latino 2024: Sale Paramore, Entra Kings of Leon

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, anunció un cambio en sus actos estelares, pues Paramore ya no participará en la edición 2024, y en su lugar entrará Kings of Leon.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del festival, en donde se precisó que Paramore no se presentará por "razones ajenas" a la organización del evento.

¡Kings of Leon se suman a la alineación del VL24! Después de 7 años, las verdaderas leyendas del rock regresan a la CDMX. ¡A recibirlos como se debe! Desafortunadamente Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos pronto por acá.

Kings of Leon, recordados por éxitos como Sex on Fire y Use Somebody, se presentarán el domingo 17 de marzo en sustitución de Paramore. Además de la agrupación oriunda de Tennessee, Estados Unidos, ese mismo día el Vive Latino también contará con la participación de Babasónicos, La Banda Bastön, Future Islands, Instituto Mexicano del Sonido (IMS), Junior H, José Madero, Maná, Rawayana, Sabino, Silvana Estrada, The Warning y muchos más.

El 16 de marzo el Vive Latino vivirá el ansiado regreso a los escenarios de Belanova, además de las presentaciones de Bad Religion, Black Veil Brides, Fito Paez, Greta Van Fleet, Jorge Drexler, La Adictiva, LNG/SHT, No te va gustar, Portugal. The Man, Scorpions y Sonido Gallo Negro.

Por primera vez, el Vive Latino no se realizará en el Foro Sol y se mudará a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Paramore cancela conciertos

Paramore no solo canceló su presentación en el Vive Latino de la Ciudad de México, pues también se bajó de la alineación del festival Estéreo Picnic, en Colombia, donde Hayley Williams y compañía también serán sustituidos por Kings of Leon.

Desde finales de diciembre, la banda ha cancelado presentaciones en televisión y conciertos sin dar mayores detalles al respecto. Clubes de fans señalan que esta ola de cancelaciones podría deberse a problemas legales por el fin de su contrato con la disquera Atlantic Music, aunque esta versión no ha sido confirmada o desmentida por representantes legales de la banda.

La última visita de Paramore a México ocurrió en noviembre de 2022, cuando la banda se presentó en el Corona Capital.

