¿Qué Pasó con Nawat Itsaragrisil tras Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025? Esto Dijo

Luego del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, las personas se preguntaron qué pasó con Nawat Itsaragrisil y cómo reaccionó a la coronación de la mexicana, por lo que acá en N+ te contamos qué dijo el directivo tailandés.

La reina de belleza mexicana ganó el concurso de este año, dándole al país la cuarta corona del certamen, después de una gran participación en la que lució como la Diosa de las Flores en las preliminares y tuvo una destacada actuación en la final.

Sin embargo, uno de los momentos que marcó la competencia fue el enfrentamiento verbal de Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Tailandia, quien llamó a la mexicana "cabeza hueca" previo al certamen, razón por la que la reina de belleza se defendió, ganándose el apoyo de las concursantes y millones de personas.

¿Qué pasó con Nawat Itsaragrisil?

Luego del incidente con Fátima Bosch, Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, anunció "acciones corporativas y legales" contra Itsaragrisil "como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados". Además de que restringió la participación de Nawat en los eventos del concurso de belleza.

Posteriormente, Nawat Itsaragrisil rompió en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025 y ofreció disculpas públicas en una rueda de prensa, asegurando que nunca tuvo el objetivo de ofender o dañar a alguien.

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil tras triunfo de Fátima Bosch?

Al término de la Final de Miss Universo 2025, el directivo tailandés utilizó sus redes sociales para expresar cómo se sentía después de la competencia en la que ganó la tabasqueña Fátima Bosch.

Diez millones de palabras no se pueden decir.

A este misterioso mensaje agregó una segunda frase: "He hecho lo mejor que pude al máximo", el cual posiblemente se refería a la derrota de la modelo tailandesa, quien quedó en segundo lugar del concurso de belleza.

