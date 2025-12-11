Supergirl: Primeras Imágenes de Milly Alcock y Krypto en el Trailer de la Película de James Gunn

La esperada película Supergirl, parte clave del nuevo Universo Cinematográfico de DC (DCU) liderado por James Gunn y Peter Safran, lanzó este jueves sus primeras imágenes oficiales y el tráiler completo.

Las imágenes revelaron a Milly Alcock como la nueva Kara Zor-El y el retorno del querido Krypto, el Superperro, en una aventura que promete redefinir a una de las heroínas más icónicas de DC Comics.

El adelanto, lanzado por Warner Bros. y DC Studios, muestra a Alcock, más conocida por su papel en House of the Dragon, en una versión de Supergirl con un tono mucho más humano, imperfecto y emocional que el tradicional estereotipo superheroico.

A diferencia de su primo Superman, la película explora una heroína que lidia con su propio dolor y traumas mientras recorre la galaxia en una historia inspirada en la reconocida novela gráfica Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King y Bilquis Evely.

Supergirl: una heroína compleja

El tráiler abre con escenas de Kara celebrando su cumpleaños número 23 en un planeta lejano, donde incluso se le ve lidiando con los efectos debilitantes de un sol rojo, una imagen radicalmente distinta al típico relato de superpoderes intocables. La película no solo combina acción intensa y efectos especiales galácticos, sino que también subraya la vulnerabilidad de Supergirl y su sentido personal de justicia.

“Él ve lo bueno en todos. Y yo veo la verdad”, dice una filosófica Kara Zor-El en el tráiler, estableciendo un contraste directo con Superman y un enfoque narrativo más introspectivo.

Krypto y una aventura espacial al estilo James Gunn

Uno de los momentos más celebrados del adelanto es la aparición de Krypto, el fiel perro kryptoniano, que en el tráiler ofrece un toque de humor y complicidad con Supergirl, conectando la acción con un matiz entrañable para los fanáticos del universo DC.

Además, publicaciones especializadas señalan que el estilo y estética del tráiler evocan la energía espacial de franquicias como Guardians of the Galaxy, con paisajes cósmicos y una narrativa que mezcla humor, drama y aventura intergaláctica.

Reparto y producción de Supergirl

La película, dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya, Cruella) y escrita por Ana Nogueira, no solo cuenta con Alcock y Krypto, sino también con Jason Momoa como el antihéroe Lobo, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Matthias Schoenaerts como el villano Krem of the Yellow Hills, entre otros.

Momoa, conocido por interpretar a Aquaman, hace su debut como Lobo, un cazarrecompensas galáctico con un estilo visual y actitud audaz, según detalles compartidos por el equipo creativo y el propio actor.

¿Cuándo se estrena Supergirl?

Supergirl llegará a cines el 26 de junio de 2026 y se perfila como una de las propuestas cinematográficas más audaces del DCU reciente, combinando acción, exploración de personajes y un universo narrativo mucho más amplio.

Con la primera mirada oficial al personaje y el regreso de Krypto, DC busca sorprender a sus seguidores con una Supergirl más compleja, humana y lista para llevar al público en una travesía que promete ser emocionante, sí, pero también introspectiva.

Historias recomendadas:

Bad Bunny Se Cae en 'La Casita' en Primer Concierto en la CDMX; Así Reaccionó

¿Cuánto Cuestan los Boletos para el Concierto de System Of A Down en Ciudad de México?