El extraño mundo de Jack es una película con un lugar muy especial en la cultura pop, pues se ha convertido en un clásico de la época de Halloween y hasta de Navidad, y no solo eso, sino que también tiene especial relevancia para su creador, el director Tim Burton, quien fue contundente al descartar que esta cinta tenga una secuela en el futuro.

Durante una entrevista para la revista Empire, el cineasta reconoció que la idea de que nadie más toque los personajes de la cinta puede parecer egoísta, y añadió que existe una buena razón para ello.

Para mí, la película (El extraño mundo de Jack) es muy importante. He hecho secuelas, he hecho otras cosas, he hecho reboots, ya lo he hecho todo ¿no? No quiero que nada de eso le pase a esta película. Es lindo ver que la gente está interesada (en una secuela), pero yo no lo estoy.