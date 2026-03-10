¿Bloqueo en la México-Querétaro Hoy? Transportistas Protestan en Caseta de Tepotzotlán

Este martes, 10 de marzo de 2026, un grupo de transportistas protesta en la caseta de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), en la autopista México-Querétaro.

Se trata de un grupo de transportistas que denuncian extorsiones por parte de autoridades municipales y también estatales.

Transportistas denuncian extorsiones de policías municipales

Los transportistas inconformes señalan que han sido víctimas de extorsión, principalmente de policías de Cuautitlán que les han exigido una cuota y es por eso que han decidido salir a manifestarse justo a la salida de esta caseta.

Hasta el momento, los transportistas no están impidiendo el paso de vehículos en la caseta de Tepotzotlán, solo colocaron sus unidades a un costado de la vialidad, están analizando la posibilidad de un bloqueo en la zona, en caso de que las autoridades no atiendan sus peticiones.

