¿Bloqueo en la México-Querétaro Hoy? Transportistas Protestan en Caseta de Tepotzotlán
Un grupo de transportistas protesta en la Caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, hoy 10 de marzo de 2026
Un grupo de transportistas protesta hoy, 10 de marzo de 2026, en la caseta de Tepotzotlán, sin embargo, no está bloqueando el paso a los automovilistas
Este martes, 10 de marzo de 2026, un grupo de transportistas protesta en la caseta de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), en la autopista México-Querétaro.
Se trata de un grupo de transportistas que denuncian extorsiones por parte de autoridades municipales y también estatales.
Transportistas denuncian extorsiones de policías municipales
Los transportistas inconformes señalan que han sido víctimas de extorsión, principalmente de policías de Cuautitlán que les han exigido una cuota y es por eso que han decidido salir a manifestarse justo a la salida de esta caseta.
Hasta el momento, los transportistas no están impidiendo el paso de vehículos en la caseta de Tepotzotlán, solo colocaron sus unidades a un costado de la vialidad, están analizando la posibilidad de un bloqueo en la zona, en caso de que las autoridades no atiendan sus peticiones.
