La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Flora Gasman Zylbermann, dio a conocer hoy 24 de febrero de 2026, que el padre y su hijo de dos años afectados por el incendio de una tienda 3B en Valle de Chalco, Estado de México, permanecen hospitalizados.

Video. Caso Henry: ¿Cuál es el Estado de Salud del Niño Quemado Junto a su Padre en Tienda de Chalco?

Henry, el menor de edad, se encuentra grave y lucha por su vida, al permanecer sedado e intubado con quemaduras en 75% de su cuerpo.

Someten a cirugía a Henry

Video. Reportan Delicado Henry, Menor Herido durante Ataque a Tienda de Conveniencia en Valle de Chalco

Los familiares del pequeño Henry relataron que está hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y fue sometido a una cirugía en su piel tras el ataque con bomba Molotov a la tienda en Chalco, cerca de la Ciudad de México.

¿Cómo fue el ataque en el que resultó herido Henry?

En el Estado de México, el pequeño Henry solo salió por una gelatina con su papá el domingo, después de la caída de “El Mencho” y todo cambió para siempre la vida del bebé de sólo dos años.

Ambos sufrieron graves quemaduras durante el ataque a una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, en el Estado de México. Dos sujetos llegaron al establecimiento, rociaron un líquido inflamable y le prendieron fuego.

Henry resultó con quemaduras en casi todo su cuerpo. Su papá tuvo quemaduras en las piernas. Hasta el momento, nadie ha sido detenido por estos hechos.

Karen Gómez, familiar de Henry, asegura que no sabe nada de los agresores y que todo ocurrió en segundos.

En cosa de diez segundos. Ellos entran, avientan, prenden fuego y se van. No sabemos quiénes eran, no sabemos de dónde vienen, no sabemos nada de ellos

Las imágenes de la agresión a la tienda 3B se hicieron virales y surge la duda de cuál es la salud de los heridos; Karen Gómez, familiar de Henry, narró su condición médica.

Lo que nos queda claro es que es gente sin alma, gente sin corazón, que aun viendo ahí al niño actuaron con un dolo ¿por qué al niño? ¿por qué al bebé si sabían que directamente iban a afectarlo tanto?

Karen Gómez, familiar de Henry, el niño de 2 años que resultó quemado en casi todo su cuerpo, dice que se le reporta que está muy mal.

Hoy mi familia estamos destrozados, hemos estado aquí desde el domingo. El bebé está muy mal, no nos cabe en la cabeza que alguien haya tenido el corazón para hacer eso

Operación exitosa de Henry

Henry es el bebé de dos años que sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo, cuando dos sujetos le prendieron fuego a la tienda de conveniencia donde el pequeñito se encontraba con su papá.

El ataque se perpetró la noche del domingo, luego de la caída de "El Mencho". Henry había ido solo por una gelatina, estaba en el área de dulces cuando las llamas lo envolvieron.

Ahora, permanece sedado e intubado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

El martes 24 de febrero, le realizaron la primera cirugía para retirar la piel muerta de su cuerpo. El procedimiento fue exitoso, sin embargo, el estado del niño todavía se reporta como grave.

Historias recomendadas:

Con información de N+

