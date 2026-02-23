Reabren Tienda 3B de Av. Cuitláhuac, en Chalco, Edomex, tras Ataque e Incendio con Bomba Molotov

Fue reabierta la tienda 3B atacada e incendiada con una bomba molotov, por al menos dos encapuchados en Avenida Cuitláhuac, en Valle de Chalco, en el Estado de México, ayer domingo 22 de febrero 2026.

En el suceso de violencia, resultaron heridos un menor y su padre por las quemaduras de la bomba molotov.

¿Cómo fue al ataque con bomba molotov en tienda 3B?

Video. Difunden Ataque Incendiario a Tienda de Autoservicio 3B en Valle de Chalco, Edomex

A las 20:50 horas, cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando la tienda 3B ubicada en la avenida Cuitláhuac en Valle de Chalco está bajo las llamas. Los vecinos colaboraron en sofocar el fuego, así como en auxiliar a papá y su hijo que sufrieron quemaduras luego de los ataques.

¿Cuántas personas resultaron heridas tras ataque en tienda 3B de Chalco?

De acuerdo con el reporte de autoridades, un menor de dos años y un adulto de 49 años sufrieron lesiones de gravedad en el ataque a una sucursal de la cadena 3B, ubicada en la colonia Xico III, del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Ambos heridos fueron llevados de urgencias a un nosocomio, al pequeño se le reporta delicado en su estado de de salud.

Bomberos y Protección Civil local acudieron para que no se propagaran las llamas.

Con información de N+

