Bloqueo en Autopista Chamapa-Lechería Hoy: Alternativas Viales por Paro de Transportistas

Los transportistas siguen con movilizaciones hoy por el paro nacional que convocó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); aquí te damos alternativas viales por el bloqueo en la Autopista Chamapa-Lechería.

El bloqueo de los transportistas lleva más de 20 horas a la altura del kilómetro 4 de la Autopista Chamapa-Lechería en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La mañana de hoy se generó caos vial en ambos sentidos de la carretera, con dirección a Querétaro y hacia Toluca.

El lunes, comenzó el paro nacional de transportistas con movilizaciones en al menos 19 estados de la República mexicana. Este martes, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciaron la mesa de diálogo, en la que acordaron terminar con los bloqueos.

Vías alternas por bloqueo en la Chamapa-Lechería

Para evitar el tráfico hacia Tlalnepantla, Cuautitlán o Querétaro, puedes transitar por Vía Corta a Morelia, Avenida Jorge Jiménez Cantú, Avenida de los Maestros o Periférico Norte.

Hacia Huixquilucan, Interlomas o Toluca, la alternativa vial podría ser la carretera libre Naucalpan-Toluca.

Alrededor de las 09:30 horas, los transportistas liberaron parcialmente la circulación en la Chamapa-Lechería; sin embargo, el rezago vehicular continuó hacia la zona de Atizapán y Villa del Carbón.

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Con información de N+.

RMT