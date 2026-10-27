Movilidad

Bloqueo en Autopista Chamapa-Lechería Hoy: Alternativas Viales por Paro de Transportistas

Van más de 20 horas de bloqueo en la carretera por el paro nacional de la Canacar

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Chamapa-Lechería Desde el Aire: Transportistas Colapsan Circulación por Bloqueo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Caos en la Autopista Chamapa-Lechería! Más de 18 horas de bloqueo por el paro de transportistas. Conoce las rutas alternas para evitar el tráfico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+