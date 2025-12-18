Mujeres con Bienestar 2026 No Dará Aumento, Pero Así te Registras al Apoyo de $3,000 en Tarjeta

Recién se realizó la dispersión del último pago de Mujeres con Bienestar 2025 y aunque el programa del Edomex no dará un aumento a sus beneficiarias para 2026, varias de ellas van a poder recibir una mayor ayuda económica, por eso acá te decimos quiénes y cómo hacer registro al apoyo de 3 mil pesos en tarjeta para el próximo año.

Luego de que se anunciara la baja masiva de varias beneficiarias, en una nota ya te dejamos el link de Mujeres con Bienestar para checar tu estatus en el programa a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y quiénes ya no cobraron el pago de diciembre 2025.

¿Cuánto dará de pago Mujeres con Bienestar en 2026?

La beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex no van a tener un aumento en su pago bimestral, por lo que durante todo el 2026 van a cobrar un apoyo de 2,500 pesos cada dos meses.

Se espera que a lo largo de todo el año entrante el apoyo para mujeres de 18 a 59 años de edad realice seis depósitos durante los siguientes meses:

Primer pago: Enero-febrero.

Segundo pago: Marzo-abril.

Tercer pago: Mayo-junio.

Cuarto pago: Julio-agosto.

Quinto pago: Septiembre-octubre.

Sexto pago: Noviembre-diciembre.

¿Cómo hacer registro al apoyo para mujeres Bienestar de 3 mil pesos en 2026?

Todas las beneficiarias de Mujeres con Bienestar que durante el 2026 cumplan los 60 años de edad van a ser dadas de baja del programa social en el Edomex, pero la buena noticia es que eso significa que tiene que registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Y para realizar el trámite deben seguir estos pasos:

Contar con identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Acudir a los módulos del Bienestar disponibles cuando haya registro a la Pensión Bienestar en 2026.

Aunque no hay aumento en Mujeres con Bienestar 2026, el registro a la pensión adultos mayores de 60 a 64 años de edad abrirá durante varios meses del año entrante, por eso es importante estar pendientes de toda la información que brinde la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes en sus cuentas oficiales de redes sociales.

