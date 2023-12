Esto Debes Hacer para Poder Cobrar el Pago de Mujeres con Bienestar Edomex

Se acabó el tiempo de espera, a partir de este 21 de diciembre 2023 se empieza a realizar el primer pago de Mujeres con Bienestar Edomex. Miles de personas van a recibir un monto de 2 mil 500 pesos, pero hay quienes aún no pueden gozar su cobro, por ello acá te decimos todo lo que debes hacer para tener seguro tu apoyo económico.

Es importante mencionar que para este depósito del programa social del Estado de México, la dispersión del dinero no va a llevar un orden alfabético, pues aún faltan muchas personas por terminar su inscripción. Se espera que exista un calendario de pagos en 2024, que siga el mismo formato de la Pensión Bienestar para adultos mayores.

¿Qué hacer para poder cobrar el primer pago de Mujeres con Bienestar?

En la página oficial del programa social se dejó muy claro que para poder recibir el dinero debe estar activada y registrada la Tarjeta Bienestar. Si aún no lo has hecho o no sabes cómo, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Activa la tarjeta en un cajero del Banco Bienestar. Debes ponerle un NIP personal y privado. Después debes crear un usuario en la siguiente dirección: cuenta mujeresconbienestar gob mx. Inicia sesión y después registra la tarjeta donde dice "activar" y listo.

Estos pasos son sencillos, pero vitales para que todas las mujeres que ya hicieron todo el trámite inicial puedan disfrutar de su efectivo. Una vez que todo esté listo, solo deberás consultar tu saldo para que veas en qué momento puedes empezar a hacer uso de tu plástico.

En caso de tener cualquier duda o aclaración, se puede acudir de forma presencial a alguno de los módulos del Bienestar en el Estado de México para que te ayuden a lograr la correcta activación de la credencial. También está disponible el número teléfonico: 55 9370 1223, exclusivo para temas relacionados con la tarjeta.

Para todas las personas que se quedaron con ganas de formar parte de Mujeres con Bienestar, en 2024 se abrirá un nuevo registro. Con esto se busca que sean más de 400 mil las personas del sexo femenino que reciban dinero de forma bimestral.

