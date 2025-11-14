Registro de Apoyo a la Vivienda 2025 en Edomex: Fechas, Horarios y Dónde Están Módulos CONAVI
Conoce todo lo que necesitas para hacer el registro a la Apoyo a la Vivienda en el Estado de México, que está a punto de terminar
El registro del Apoyo a la Vivienda 2025 en el Estado de México está a punto de terminar por lo que acá te decimos todo lo que necesitas para hacer tu inscripción, como las fechas, horarios y ubicaciones de los módulos CONAVI Edomex.
Este lunes comenzó la tercera etapa de inscripciones del programa Vivienda para el Bienestar 2025, en la cual hombres y mujeres de 18 a 64 años pueden obtener una casa o departamento a un precio por debajo de su costo comercial.
Por ello, si vives en el Estado de México ha llegado tu oportunidad de solicitar este apoyo a la vivienda, pero debes darte prisa, ya que el registro termina este sábado 15 de noviembre de 2025.
¿Dónde están los módulos CONAVI en Edomex?
El registro del Apoyo a la Vivienda 2025 en el Estado de México se abrió en dos municipios, en Tecámac y Teotihuacán, por lo que si vives cerca de estos lugares eres candidato a ser beneficiario por parte del programa de la CONAVI.
Módulo de registro CONAVI en Tecámac
- Nombre de la sede: Agora Aranjuez Parque Usos Múltiples Villa del Real
- Ubicación: Calle Aranjuez s/n, col. Fraccionamiento Villa del Real, C.P. 55749, Tecámac, Edomex.
- Referencia: Frente al DIF Emiliano Zapata
- Georreferencia: 19.686935, -98.979188
Módulo de registro CONAVI en Teotihuacán
- Nombre de la sede: Escuela Secundaria Oficial No. 0885 Lic. Jose Zubieta
- Ubicación: Avenida México San Lorenzo No. 7, Col. Teotihuacan Centro, C.P. 55838, Teotihuacán, Edomex
- Referencia: Cerca De Construrama Pirámides
- Georreferencia: 19.67646, -98.87104
Fechas y horario de registro Apoyo Vivienda 2025 en Edomex
El registro de CONAVI para Vivienda Bienestar en el Estado de México continúa abierto este viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025, por lo que aún tienes tiempo para solicitar el apoyo. A los módulos debes acudir con los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Certificado de no propiedad
- Carta de No Derechohabiencia
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
- Comprobante de estado civil
- De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.
Los módulos de Tecámac y Teotihuacán cuentan con un horario de atención de 10:00 am a 5:00 pm, por lo que debes darte prisa para no perder tu oportunidad de adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible.
