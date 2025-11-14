Inicio Estado de México Registro de Apoyo a la Vivienda 2025 en Edomex: Fechas, Horarios y Dónde Están Módulos CONAVI

Registro de Apoyo a la Vivienda 2025 en Edomex: Fechas, Horarios y Dónde Están Módulos CONAVI

|

Pamela Paz N+

-

Conoce todo lo que necesitas para hacer el registro a la Apoyo a la Vivienda en el Estado de México, que está a punto de terminar

Registro de Apoyo a la Vivienda en Estado de México 2025 Fechas Horarios y Ubicación de Módulos CONAVI

El registro del Apoyo a la Vivienda termina el 15 de noviembre. Foto: CONAVI

COMPARTE:

El registro del Apoyo a la Vivienda 2025 en el Estado de México está a punto de terminar por lo que acá te decimos todo lo que necesitas para hacer tu inscripción, como las fechas, horarios y ubicaciones de los módulos CONAVI Edomex.

Este lunes comenzó la tercera etapa de inscripciones del programa Vivienda para el Bienestar 2025, en la cual hombres y mujeres de 18 a 64 años pueden obtener una casa o departamento a un precio por debajo de su costo comercial.

Por ello, si vives en el Estado de México ha llegado tu oportunidad de solicitar este apoyo a la vivienda, pero debes darte prisa, ya que el registro termina este sábado 15 de noviembre de 2025.

Video. Concluye Entrega de Apoyos para Limpieza y Daños de Vivienda en 5 Estados del País

¿Dónde están los módulos CONAVI en Edomex?

El registro del Apoyo a la Vivienda 2025 en el Estado de México se abrió en dos municipios, en Tecámac y Teotihuacán, por lo que si vives cerca de estos lugares eres candidato a ser beneficiario por parte del programa de la CONAVI.

Módulo de registro CONAVI en Tecámac

  • Nombre de la sede: Agora Aranjuez Parque Usos Múltiples Villa del Real
  • Ubicación: Calle Aranjuez s/n, col. Fraccionamiento Villa del Real, C.P. 55749, Tecámac, Edomex.
  • Referencia: Frente al DIF Emiliano Zapata
  • Georreferencia: 19.686935, -98.979188

Noticia relacionada. Módulos Abiertos de CONAVI: ¿Dónde Me Registro del 10 al 15 de Noviembre 2025? Link

Módulo de registro CONAVI en Teotihuacán

  • Nombre de la sede: Escuela Secundaria Oficial No. 0885 Lic. Jose Zubieta
  • Ubicación: Avenida México San Lorenzo No. 7, Col. Teotihuacan Centro, C.P. 55838, Teotihuacán, Edomex
  • Referencia: Cerca De Construrama Pirámides
  • Georreferencia: 19.67646, -98.87104

Noticia relacionada. Calendario CONAVI 2025: Estas Son las Fechas de Registro a Tercera Etapa de Vivienda Bienestar

Fechas y horario de registro Apoyo Vivienda 2025 en Edomex

El registro de CONAVI para Vivienda Bienestar en el Estado de México continúa abierto este viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025, por lo que aún tienes tiempo para solicitar el apoyo. A los módulos debes acudir con los siguientes documentos:

  1. Acta de nacimiento
  2. CURP
  3. Identificación oficial vigente
  4. Certificado de no propiedad
  5. Carta de No Derechohabiencia
  6. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  7. Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
  8. Comprobante de estado civil
  9. De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Video. Apoyos de Hasta 70 Mil Pesos para Damnificados 

Los módulos de Tecámac y Teotihuacán cuentan con un horario de atención de 10:00 am a 5:00 pm, por lo que debes darte prisa para no perder tu oportunidad de adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible.

Historias recomendadas

Economía MéxicoSociedad
Inicio Estado de México Registro apoyo vivienda 2025 edomex fechas noviembre horarios ubicacion modulos conavi