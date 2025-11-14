Registro de Apoyo a la Vivienda 2025 en Edomex: Fechas, Horarios y Dónde Están Módulos CONAVI

El registro del Apoyo a la Vivienda 2025 en el Estado de México está a punto de terminar por lo que acá te decimos todo lo que necesitas para hacer tu inscripción, como las fechas, horarios y ubicaciones de los módulos CONAVI Edomex.

Este lunes comenzó la tercera etapa de inscripciones del programa Vivienda para el Bienestar 2025, en la cual hombres y mujeres de 18 a 64 años pueden obtener una casa o departamento a un precio por debajo de su costo comercial.

Por ello, si vives en el Estado de México ha llegado tu oportunidad de solicitar este apoyo a la vivienda, pero debes darte prisa, ya que el registro termina este sábado 15 de noviembre de 2025.

¿Dónde están los módulos CONAVI en Edomex?

El registro del Apoyo a la Vivienda 2025 en el Estado de México se abrió en dos municipios, en Tecámac y Teotihuacán, por lo que si vives cerca de estos lugares eres candidato a ser beneficiario por parte del programa de la CONAVI.

Módulo de registro CONAVI en Tecámac

Nombre de la sede : Agora Aranjuez Parque Usos Múltiples Villa del Real

: Agora Aranjuez Parque Usos Múltiples Villa del Real Ubicación : Calle Aranjuez s/n, col. Fraccionamiento Villa del Real, C.P. 55749, Tecámac, Edomex.

: Calle Aranjuez s/n, col. Fraccionamiento Villa del Real, C.P. 55749, Tecámac, Edomex. Referencia : Frente al DIF Emiliano Zapata

: Frente al DIF Emiliano Zapata Georreferencia: 19.686935, -98.979188

Módulo de registro CONAVI en Teotihuacán

Nombre de la sede : Escuela Secundaria Oficial No. 0885 Lic. Jose Zubieta

: Escuela Secundaria Oficial No. 0885 Lic. Jose Zubieta Ubicación : Avenida México San Lorenzo No. 7, Col. Teotihuacan Centro, C.P. 55838, Teotihuacán, Edomex

: Avenida México San Lorenzo No. 7, Col. Teotihuacan Centro, C.P. 55838, Teotihuacán, Edomex Referencia : Cerca De Construrama Pirámides

: Cerca De Construrama Pirámides Georreferencia: 19.67646, -98.87104

Fechas y horario de registro Apoyo Vivienda 2025 en Edomex

El registro de CONAVI para Vivienda Bienestar en el Estado de México continúa abierto este viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025, por lo que aún tienes tiempo para solicitar el apoyo. A los módulos debes acudir con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento CURP Identificación oficial vigente Certificado de no propiedad Carta de No Derechohabiencia Comprobante de domicilio no mayor a tres meses Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos Comprobante de estado civil De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Los módulos de Tecámac y Teotihuacán cuentan con un horario de atención de 10:00 am a 5:00 pm, por lo que debes darte prisa para no perder tu oportunidad de adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible.

