Calendario CONAVI 2025: Estas Son las Fechas de Registro a Tercera Etapa de Vivienda Bienestar

Ha iniciado la tercera etapa de inscripción al Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. La CONAVI dio a conocer el Calendario de Registro para hombres y mujeres mayores de edad en México. Este apoyo económico les permite adquirir viviendas con un precio de 600 mil pesos, por lo que en N+ te damos a conocer qué días habrá inscripción de nuevos beneficiarios.

Si bien la CONAVI había informado que en octubre se llevaría a cabo la tercera etapa de registro del Programa de Vivienda para el Bienestar, posteriormente dio a conocer que su personal apoyó a damnificados de las lluvias e inundaciones por lo que el registro se atrasaría.

Así, este lunes 10 de noviembre de 2025 se abrió la primera fase de la tercera etapa del programa de Vivienda del Bienestar y acá te traemos las fechas para que no pierdas la oportunidad de registrarte.

Calendario Registro Vivienda para el Bienestar

El Registro CONAVI 2025 se realizará del 10 al 15 de noviembre de 2025 en la mayoría de los módulos, ubicados en diferentes partes del país. Estas son las fechas en las que se llevará a cabo las inscripciones presenciales:

Baja California: Del 10 al 15 de noviembre

Mexicali

San Quintín

Chihuahua: Del 11 al 15 de noviembre

Delicias y Juárez

Coahuila

Cuatro Cienegas: 14 y 15 de noviembre

Viesca: 11 y 12 de noviembre

Nuevo León: Del 10 al 15 de noviembre

Galeana

Sabinas Hidalgo

Santa Catarina

Tamaulipas: Del 10 al 15 de noviembre

El Mante

Sinaloa: Del 10 al 15 de noviembre

Choix

Concordia

Zacatecas: Del 10 al 15 de noviembre

Calera

Miguel Auza

Tlaltenango de Sanchez Roman

Nayarit: Del 10 al 15 de noviembre

Bahía de Banderas

Jalisco: Del 13 al 15 de noviembre

Lagos de Moreno

San Diego de Alejandría

Aguascalientes: Del 10 al 15 de noviembre

El Llano

Rincón de Romos

Guanajuato: Del 10 al 15 de noviembre

Moroleón

Querétaro: Del 13 al 15 de noviembre

Tolimán

Hidalgo: Del 10 al 15 de noviembre

Tepeapulco

Tepeji del Río de Ocampo

Puebla: Del 10 al 15 de noviembre

Chalchicomula de Sesma

Tochtepec

Tlaxcala: Del 10 al 15 de noviembre

San Pablo del Monte

Morelos: Del 10 al 15 de noviembre

Tepalcingo

Tetecala

Zacatepec

Edomex: Del 10 al 15 de noviembre

Tecámac

Teotihuacán

Michoacán: Del 10 al 15 de noviembre

Morelia

Peribán

Tuxpan

Oaxaca: Del 10 al 15 de noviembre

San Juan Bautista Tuxtepec

San Pedro Tapanatepec

Miahuatlan De Porfirio Díaz

Chiapas: Del 10 al 15 de noviembre

La Trinitaria

Mapastepec

Tabasco: Del 10 al 15 de noviembre

Centla

Cunduacán

Campeche: Del 10 al 15 de noviembre

Candelaria

Hopelchén

Quintana Roo: Del 10 al 15 de noviembre

Othon P. Blanco

Playa Del Carmen

Puerto Morelos

Yucatán

Cansahcab, Motul, Tahmek, Teya y Telchac Pueblo: 10 de noviembre

Dzilam Gonzalez, San Felipe, Temozón y Uayma: 11 de noviembre

Cantamayec y Chacsinkin: 12 de noviembre

Dzidzantún: 11 al 12 de noviembre

Mérida: 12 al 14 de noviembre

Uman: Del 12 al 14 de noviembre

Los interesados se pueden presentar a los Módulos del Bienestar cualquiera de los días que establece el Calendario de Registro CONAVI, siempre que cuenten con la documentación completa.

Durante los registros pasados el proceso de inscripción fue el siguiente: personal de CONAVI recibió a los interesados en los Módulo. Una vez que se revisó su documentación, esperaron dentro del Módulo a ser llamados para llenar su Cédula de Diagnóstico en la plataforma.

¿Cuáles son los requisitos que piden para Registro CONAVI 2025?

Entre la documentación que se solicita a las mujeres y hombres que buscan apoyo de Vivienda Bienestar, está:

CURP Actualizada

Identificación Oficial

Comprobante de Domicilio no Mayor a tres meses.

Es muy importante que se tenga en cuenta que toda la documentación se presenta en original y copia.

Mira cómo queda el Calendario de Registro Conavi. Foto: X @Conavi_mx

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

Hombres y mujeres mayores de 18 años cuyo ingreso familiar no es superior a dos salarios mínimos

No deben ser derechohabientes del INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM o algún otro

No Deben haber recibido apoyo previo de vivienda de parte de Conavi

Ni deben contar con vivienda propia

Una vez en el módulo, el personal de CONAVI llena la Cédula de Diagnóstico con información sobre la vivienda y datos personales del solicitante. Hay que tener en cuenta que se da prioridad a personas adultas mayores, jefas de familia y personas con discapacidad.

