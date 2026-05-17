Mañana Salen Resultados de Apoyo Bienestar Mujeres 50-64 Años: Link y Cómo Saber si Fui Aceptada

Después de las dos etapas de registro, es momento de checar los resultados del apoyo para mujeres de 50 a 64 años de edad, por eso acá te damos el link donde van a publicar la lista de nuevas beneficiarias al programa de Alimentación para el Bienestar y cómo saber si fuiste aceptada para recibir al menos una Canasta Alimentaria Bienestar 2026.

Desde el día en que terminó el registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, en una nota ya te dijimos cómo saber si eres beneficiaria de Alimentación para el Bienestar, programa a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México que da de una hasta seis canasta alimentarias en este 2026.

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Link para checar resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años

A partir de este lunes 18 y hasta el viernes 22 de mayo las aspirantes van a poder checar los resultados de la Canasta Alimentaria Bienestar en el siguiente link: bienestar.edomex.gob.mx. No hay una hora exacta para la publicación de la lista de beneficiarias, pero te recomendamos checar alrededor del mediodía.

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De acuerdo con la convocatoria 2026, este apoyo para mujeres se entrega en los 125 municipios del Edomex, pero se le dará prioridad de entrada a todas las personas que presenten condición de pobreza o alguna carencia por acceso de la alimentación nutritiva y de calidad.

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¿Cómo saber si fui aceptada en el apoyo para mujeres Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

La única forma de sabe si eres beneficiaria de Alimentación para el Bienestar 2026 es esperar a que la Secretaría de Bienestar del Estado de México publique la lista de folios de las personas que fueron aceptadas para recibir el apoyo para mujeres de 50 a 64 años.

Para checar los resultados de Alimentación para el Bienestar, las mujeres de 50 a 64 años deben hacer lo siguiente:

Entra a la página oficial de la Secretaría de Bienestar Edomex: bienestar.edomex.gob.mx .

. Dirígete al apartado de "programas sociales".

Selecciona el programa "Alimentación para el Bienestar".

Da clic en resultados de nuevo ingreso 2026 cuando la opción esté disponible.

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Con toda esta información, las aspirantes van a poder consultar los resultados del apoyo para mujeres de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026. Las personas que sean aceptadas en el programa, poco a poco empezarán a recibir su canasta.

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