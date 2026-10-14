Accidentes

Tránsito en la México-Querétaro: ¿Se Reportan Accidentes en esta Autopista?

Esta importante vía que conecta al centro del país con la Ciudad de México tiene una longitud de casi 200 kilómetros

La Guardia Nacional atiende un accidente en el km 206 de la autopista México-QuerétaroLa Guardia Nacional atiende un accidente en el km 206 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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