Tránsito en la México-Querétaro: ¿Se Reportan Accidentes en esta Autopista?

Si tienes pensado usar o tienes la necesidad de circular por la autopista México-Querétaro, te invitamos a revisar la información sobre esta carretera en los distintos espacios de N+.

La intención es que puedas programar tu itinerario para este miércoles y evites contratiempos que te impidan cumplir con tus actividades y desplazamientos.

Recuerda que esta autopista, por la que circulan un promedio de 84 mil autos al día, es vigilada por la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Estas dos instancias brindan soporte y seguridad para los automovilistas que requieran alguna atención, además de que informan en tiempo real la situación en esta vía.

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles, no se reportaron incidentes o afectaciones en la autopista México-Querétaro. Sin embargo, se mantiene la vigilancia en esta carretera.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

7:49 horas: Sobre el Kilómetro 82 con dirección a la CDMX se registra un cierre a la circulación por accidente. La autoridad trabaja para el retiro de un tractocamión siniestrado.

9:05 horas: Sobre el kilómetro 85 en dirección a Querétaro, CAPUFE informa sobre la reducción de carriles por la volcadura de un tracto camión.

12:00 horas: Se restableció la circulación sobre el kilómetro 85 con dirección a Querétaro.

Con información de N+

ICM