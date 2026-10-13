Autopista México-Querétaro: ¿Cómo Está el Tránsito Hoy en Esta Carretera?

Con 84 mil autos circulando a diario, la autopista México-Querétaro es una de las vías más importantes del país, y también una de las más peligrosas por la cantidad de incidentes que se reportan en ella.

Su relevancia radica en que conecta al centro del territorio nacional con el norte de la Ciudad de México y es uno de los accesos más importantes para llegar a la capital del país.

Por ello, su vigilancia y monitoreo es esencial para evitar que los traslados de miles de personas tengan retrasos o contratiempos, y puedas llegar a tiempo a tu destino.

En N+ te decimos cómo está el tránsito en esta autopista y si es necesario que tomes alguna ruta alternativa o salgas con tiempo para evitar problemas en tus trayectos.

Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este martes, no se reportaron incidentes o afectaciones en la autopista México-Querétaro. Sin embargo, se mantiene la vigilancia en esta carretera.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+

ICM