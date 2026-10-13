Accidentes

Autopista México-Querétaro: ¿Cómo Está el Tránsito Hoy en Esta Carretera?

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) vigilan los casi 200 kilómetros que tiene esta carretera

Guardia Nacional atiende un accidente en el km 145 en la autopista México-QuerétaroGuardia Nacional atiende un accidente en el km 145 en la autopista México-Querétaro. Foto: @GN_Carreteras

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¿Viajas por la autopista México-Querétaro hoy? Conoce el estado del tránsito y si necesitas tomar rutas alternas para evitar retrasos.

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