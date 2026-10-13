Accidentes

Fatal Accidente Cerca de Polanco Hoy: Muere Persona en Mariano Escobedo, Miguel Hidalgo

Servicios periciales realizan las diligencias en el cruce de Mariano Escobedo y Laguna de Términos, donde un hombre perdió la vida

Accidente en MHMuere hombre atropellado en Mariano Escobedo. Foto: N+

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