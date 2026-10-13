Fatal Accidente Cerca de Polanco Hoy: Muere Persona en Mariano Escobedo, Miguel Hidalgo

Un hombre murió tras ser arrollado por un tráiler en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, durante la mañana de este martes.

El accidente ocurrió sobre la avenida Mariano Escobedo, en la esquina con Laguna de Términos, donde la víctima quedó entre los dos remolques de la unidad de carga que circulaba por la zona.

Elementos de Protección Civil de la alcaldía acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras la valoración, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones que sufrió.

Al sitio también llegaron servicios periciales, cuyos integrantes realizaron las diligencias correspondientes, tomaron fotografías y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del incidente.

Durante las labores, el tráiler permaneció en el lugar junto con personal policial y representantes de la aseguradora, mientras se llevaban a cabo los procedimientos legales correspondientes.

La presencia de los equipos de emergencia y de los servicios periciales provocó afectaciones viales en la zona.

FBPT