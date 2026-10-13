Homicidios

Abandonan Cuerpo Calcinado en la Carretera León-Silao

Testigos indicaron que los hechos se registraron alrededor de las 5:20 de la mañana a unos metros del Puente del Milenio

Localizan Cuerpo Calcinado en la Carretera León-Silao.Localizan Cuerpo Calcinado en la Carretera León-Silao. Foto: N+

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Autoridades tuvieron que acordonar la zona hasta que se realizó el levantamiento de los restos de la víctima.

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