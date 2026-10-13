Abandonan Cuerpo Calcinado en la Carretera León-Silao

Alrededor de las 5:20 de la mañana de este martes, sobre la carretera León - Silao, en el acceso al municipio zapatero se registró un hecho delictivo.

Una persona fue aventada a un costado de la vialidad y le prendieron fuego, para después huir con rumbo desconocido.

Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 reportando lo sucedido y pidiendo el apoyo de unidades de seguridad.

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar que se encuentra frente a una universidad en sentido de Silao a León.

Paramédicos llegaron por protocolo a confirmar solamente el fallecimiento de la persona que se encontraba calcinada.

La zona tuvo que ser acordonada, lo que afectó el tráfico vehicular por varias horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del IMSS Realizan Marcha Hoy 13 de Octubre

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron los encargados de llevar a cabo la apertura de una carpeta de investigación.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantó el cuerpo y lo trasladó a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, para practicarle la necropsia de ley.