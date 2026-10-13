Sheinbaum Anuncia Aumento de Becas para Residentes ante Protesta de Trabajadores del IMSS

En el marco de las manifestaciones de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que durante dos años el Gobierno federal ha trabajado intensamente para atender el sistema de salud del país, aunque reveló que aún faltan acciones como subir la beca de los médicos residentes.

“Nos falta subir la beca de los residentes; ganan menos del salario mínimo y muchas veces en ellos recae el gran trabajo de médicos especialistas. Estamos haciendo un esfuerzo importante para que el próximo año puedan aumentar becas de médicos residentes, que son quienes estudian para hacer especialidad en hospitales y muchas veces en ellos se sostienen los hospitales y sus becas son de 7 mil pesos mensuales”, comentó.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que también hace falta basificación de médicos, contratar más médicos especialistas y resolver problemas de distribución de medicamentos.

“No hemos estado cruzados de bazos, llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país”, dijo luego de mencionar algunos avances en el sector.

Ejemplificó que se terminaron 34 hospitales ―que representan mil 840 camas― y que se están construyendo alrededor de 15 más.

“Algunos otros ya están con proyecto ejecutivo para iniciar, es una inversión de 46 mil 700 millones de pesos”, expresó.

La mandataria nacional recordó que además se rehabilitaron 650 quirófanos, con la compra de equipos para que sean de última generación; se adquirieron 41 tomógrafos, cinco equipos para analiza cáncer, 676 mastógrafos, entre otros.

De igual manera, expuso que el número de consultas de especialidad aumentó 36% en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar y que las cirugías crecieron 25% en dos años.

En cuando a contratación de personal, reportó 22 mil 456 nuevos médicos, 21 mil 074 enfermeros, además de trabajadores del programa Salud casa por casa.

Sheinbaum Pardo apuntó que se necesita hacer un diagnóstico sobre lo que está pasando realmente en cada hospital y así poder atender lo que no está resuelto.

Por ejemplo, citó el caso de trabajadores que fueron contratados durante la pandemia de COVID-19 y que no tienen las mejores condiciones laborales.

“Todo eso lo vamos a atender, ahora de ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que todo está funcionado mal, tampoco”, enfatizó.

Cabe señalar que hoy, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizarán una mega marcha para exigir mejoras en sus condiciones laborales y los insumos necesarios para atender a los pacientes.

El punto de concentración será la entrada principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en punto de las 15:00 horas, y el destino será Palacio Nacional.

SPB