Salud

Sheinbaum Anuncia Aumento de Becas para Residentes ante Protesta de Trabajadores del IMSS

La presidenta de México destaca las acciones para atender el sistema de salud del país

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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